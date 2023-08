Furiosa reazione di Mara Venier: ‘Fatti i c*** tuoi!’ contro un hater su Instagram!

Mara Venier, sempre riconosciuta per la sua gentilezza e la sua pacatezza, ha finalmente sfogato la sua frustrazione nei confronti di un hater sui social media. La conduttrice, attualmente in un periodo di relax al mare insieme al marito Nicola Carraro, ha mostrato un lato diverso di sé quando si tratta di difendere la sua vita privata e le sue scelte.

Un Momento di Relax al Mare

Mara Venier, icona televisiva amata da molti, ha trascorso giorni di relax al mare con il marito Nicola. Mentre condivideva scatti dolcissimi della coppia su Instagram, non è mancato il sostegno affettuoso dei suoi fan. Tuttavia, tra i commenti positivi c’è stato anche spazio per l’insulto di un hater che ha scatenato la reazione di Mara.

La Risposta Decisa di Mara

In risposta a un commento che suggeriva a Mara di ritirarsi dalla sua carriera televisiva per passare più tempo con suo marito, la conduttrice non ha esitato a rispondere con fermezza. “Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ci tuoi… Fata turchina de sto cao!” è stata la sua risposta tagliente e senza mezzi termini.

Il Futuro di “Domenica In”

Nel frattempo, la nuova stagione di “Domenica In” è in arrivo e ripartirà a settembre su Rai 1. Gli spettatori potranno godere della presenza di Mara Venier nella loro domenica pomeriggio a partire dal 17 settembre, dalle 14:00 alle 17:00 circa. Questo evento rappresenta un’attesa per molti, poiché il programma è sempre stato un punto di riferimento per il pubblico televisivo.

Cambiamenti nella Programmazione Estiva

La programmazione estiva della Rai ha portato alcune novità. La soap opera spagnola “Sei sorelle” subirà uno stop e potrebbe essere sospesa fino alla prossima estate, mentre la fiction “Hotel Portofino” chiuderà anticipatamente. Dall’11 settembre, gli spettatori avranno l’opportunità di seguire la nuova stagione di “Il Paradiso delle signore 8”, con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

In conclusione, Mara Venier ha dimostrato che, nonostante la sua natura gentile, sa difendere la sua privacy con determinazione quando necessario. I fan non vedono l’ora di vederla tornare a condurre “Domenica In”, e l’estate televisiva porterà anche altri cambiamenti interessanti sulla scena Rai.