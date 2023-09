Gli Argonauti di Reazione a Catena: ecco chi sono e quanto valgono

Chi Sono Gli Argonauti?

Le ultime puntate di Reazione a Catena hanno regalato emozioni senza fine. Prima I Ciao Nonni hanno conquistato il titolo di campioni, solo per essere spodestati in una performance eccezionale de Gli Argonauti. Scopriamo insieme chi sono questi nuovi vincitori e quanto hanno conquistato.

Il Passaggio di Testimone

La puntata di Reazione a Catena del 20 settembre ha visto l’entusiasmo di Marco Liorni e l’arrivo delle due squadre che si sarebbero sfidate. I Ciao Nonni, campioni in carica, erano pronti a difendere il loro titolo, ma si sono trovati di fronte a Ornella, Marco e Maurizio, noti come Gli Argonauti.

La Sfida

Dopo il riscaldamento con il Caccia alla Parola, i concorrenti si sono cimentati nelle Catene Musicali. Nessuno dei due gruppi ha indovinato il titolo del primo brano, ma Gli Argonauti hanno brillato con Mare Mare di Luca Carboni. Nel gioco del Quando, Dove, Come, Perché, Gli Argonauti hanno dimostrato la loro abilità risolvendo 2 indovinelli su 3, portando il loro montepremi a 38.000 euro, mentre I Ciao Nonni sono arrivati a 28.000 euro.

La Svolta

La tappa decisiva è stata L’Una tira l’altra. Qui, Gli Argonauti hanno conquistato sia i 15.000 euro della prima Zip che i 20.000 della seconda, mentre i Campioni si sono fermati. Il montepremi è cresciuto, e la sfida è diventata sempre più interessante.

La Vittoria di Gli Argonauti

La sfida culminante, L’Intesa Vincente, ha visto I Ciao Nonni giocare per primi, con un punteggio di 8 parole. Gli Argonauti, tuttavia, hanno eguagliato il punteggio, portando entrambe le squadre allo spareggio. In un finale mozzafiato, Gli Argonauti si sono aggiudicati il titolo di campioni di Reazione a Catena.

La Grande Vittoria

Marco, Ornella e Maurizio sono arrivati alla fase finale, L’Ultima Catena, con un montepremi di 130.000 euro. Nonostante alcuni errori e dimezzamenti, hanno conservato un impressionante premio di 16.250 euro. La parola vincente, iniziante con SI e terminante con E, è stata trovata tra Solo e Il Terzo Elemento, Libero, e Gli Argonauti hanno scelto Single. Una scelta azzeccata che ha portato loro la vittoria e il montepremi finale.

Un Inizio di Successo

Gli Argonauti provengono da Rivoli, in provincia di Torino. Ornella e Maurizio sono coniugi e genitori di Marco, e condividono la loro vita con il loro adorabile cane di nome Argo. Per ora, non conosciamo molti dettagli della loro vita privata, ma non vediamo l’ora di scoprire di più su questi nuovi campioni!

La loro performance eccezionale li ha resi campioni, e non vediamo l’ora di vedere come continueranno a stupirci in futuro!