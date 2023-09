Guido Crosetto chi è la moglie Gaia Saponaro? Una vacanza spensierata in Sardegna con la famiglia

Scopri gli scatti esclusivi delle dolci e divertenti momenti trascorsi da Guido Crosetto, il Ministro, in vacanza con la moglie Gaia Saponaro e i loro figli

Guido Crosetto, noto per il suo ruolo di Ministro, si concede una meravigliosa vacanza in Sardegna, dove si diverte a essere sia un affettuoso marito che un super papà. Le azzurre acque di Santa Margherita di Pula, nella provincia di Cagliari, sono il luogo ideale per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia.

In spiaggia, Crosetto si dimostra un padre affettuoso, giocando nell’acqua con i suoi figli più piccoli, Carole e Leon, che si divertono a utilizzare il fisico robusto del papà come trampolino per i loro tuffi. Non manca neanche Alessandro, il primogenito avuto dal precedente matrimonio di Crosetto, accompagnato dalla sua bellissima fidanzata Ludovica. Alessandro si prepara a trasferirsi a Milano per continuare i suoi studi presso l’università Luiss, suscitando un grande orgoglio nel padre per essere un ottimo studente.

Tra Guido e Gaia, moglie di lunga data, l’amore è ancora forte e visibile in ogni gesto. La loro allegria e complici-tà sono evidenti in questi scatti, testimoniando un matrimonio che dura da oltre 15 anni. Gaia, non solo una pallavolista come recentemente riportato in rete, è in realtà un’ex atleta di ginnastica artistica, il cui fisico scolpito fa innamorare ancora di più Guido.

Anche durante la vacanza, il Ministro si è mostrato disponibile a scattare foto e selfie con i bagnanti, che si sono radunati per stringergli la mano appena lo hanno riconosciuto. Nonostante gli impegni politici che incombono, Guido ha trovato il tempo per godersi il mare, tra giochi in acqua e tenerezze con la famiglia. Non di rado, è stato coinvolto in lunghe conversazioni al telefono, ma l’atmosfera rilassata e spensierata ha permesso di trovare il giusto equilibrio.

Il Ministro stesso si definisce “gente di provincia”, essendo nato a Cuneo e cresciuto nel vicino paese di Marene. È proprio dalla provincia che si imparano i valori della famiglia unita, come dimostra l’armonia che regna nella famiglia Crosetto.

Ma cosa sappiamo di Gaia Saponaro, la consorte di Crosetto che ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori? Novella 2000 ha scovato alcuni dettagli interessanti sulla sua formazione. Gaia possiede due lauree, una in economia aziendale e una in International management, ai quali si aggiunge un prestigioso master in Business administration. Attualmente, Gaia ricopre la posizione di direttore food e beverage nel settore dell’hotellerie, avendo lavorato per importanti catene alberghiere come Mariott e Jk. Nel frattempo, sta perseguendo un terzo titolo accademico: una laurea magistrale in giurisprudenza. Una curiosità poco conosciuta è che Gaia è un’appassionata di vini e ha raggiunto il secondo livello del WSET award in wines, un prestigioso riconoscimento nel settore.

La coppia Crosetto-Saponaro dimostra di essere un modello di successo, sia nella vita pubblica che privata, trovando un equilibrio tra carriere impegnative e tempo da dedicare alla famiglia. La loro vacanza spensierata in Sardegna è una testimonianza di amore, gioia e felicità condivisa.