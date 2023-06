“Hai vinto tu!”. Isola dei Famosi 2023, l’annuncio di Ilary Blasi a fine serata: fan in delirio - Controcopertina

Ilary Blasi svela il vincitore in un finale carico di emozioni

“Hai vinto tu!” sono state le parole di Ilary Blasi che hanno segnato la conclusione dell’Isola dei Famosi 2023. Si vocifera che questa possa essere stata l’ultima puntata che vede Ilary alla conduzione. La serata finale ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, tra esaltazione e critiche.

I Finalisti e l’Annuncio Atteso

Ma chi ha combattuto fino alla fine in questa edizione dell’Isola dei Famosi? I tenaci finalisti erano:

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Andrea Lo Cicero

Pamela Camassa

Alessandra Drusian

Cristina Scuccia

La tensione cresceva mentre Cristina Scuccia veniva eliminata per prima, seguita da Alessandra.

Momenti di Commozione e Sorprese

Nel corso della serata, Ilary Blasi ha rivolto parole affettuose ad Alvin, dicendo: “Io ti voglio fare i complimenti perché anche tu sei arrivato in finale, mi fa molto piacere vederti”. A tutti i finalisti è stato poi dedicato un emozionante video che ha racchiuso i momenti salienti della loro avventura.

Una sorpresa è stata rivelata: Alessandra Drusian, eliminata in precedenza, aveva trascorso gli ultimi giorni da sola sull’Ultima Spiaggia.

E il Vincitore è… Marco Mazzoli!

Chi ha conquistato il titolo di Isola dei Famosi 2023? È Marco Mazzoli a portarsi a casa il montepremi e la gloria! I bookmakers avevano puntato su di lui fin dall’inizio e si sono rivelati azzeccati.

Nel momento della vittoria, il conduttore radiofonico ha dedicato il suo trionfo al suo amico e collega Paolo Noise. Ma non solo: ha espresso un ringraziamento speciale agli ascoltatori de Lo Zoo di 105 e ha inviato un messaggio toccante a Enrico “Chico” Forti, condannato per omicidio negli Stati Uniti nel 2000, dicendo: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”.

Un Finale Ricco di Emozioni

In Italia, molti si sono mobilitati in difesa di Chico Forti. Una sorpresa ha riscaldato il cuore di Marco Mazzoli poco prima dell’annuncio della vittoria: sua moglie ha fatto ritorno in Honduras, dopo aver già partecipato in precedenza per sostenere il marito nei momenti difficili.

Con un finale così ricco di emozioni, l’Isola dei Famosi 2023 si conclude in un tripudio di gioia e passione.