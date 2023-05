Hanno ucciso Ornella: La tragica morte di una barista sul posto di lavoro - Controcopertina

Un’ombra di tragedia si è abbattuta su una famiglia intera. Ornella Saiu, una donna di 40 anni che lavorava come barista, è stata vittima di un terribile omicidio nelle scorse ore, una notizia che si è diffusa rapidamente in tutto il paese. L’orrendo evento ha sconvolto tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza: Ornella è stata avvicinata da una persona e senza alcun preavviso è stata freddata da un colpo di pistola che non le ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza.

La tragica fine di Ornella nel suo posto di lavoro

Ornella Saiu è stata uccisa all’interno del locale in cui lavorava, colpita a morte da un proiettile sparato in testa. Un uomo su una motocicletta si è avvicinato improvvisamente, privandola della vita in modo istantaneo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il loro intervento si è limitato a constatare il suo decesso.

La storia di Ornella e il suo legame con il Messico

Ornella Saiu era originaria della Sardegna, ma aveva trascorso una parte significativa della sua vita in Messico, precisamente a Playa del Carmen, una rinomata località balneare nello Yucatan. È proprio qui che è stata uccisa da un uomo che sembrava conoscesse. Non solo lavorava nello stesso bar della vittima, il Café Sabrina 48, ma secondo quanto riportato dal giornale Reforma, avrebbe anche avuto un passato di lavoro in quel locale.

Il triste destino del figlio di Ornella e le richieste di giustizia

Ornella Saiu lascia alle spalle un figlio di 18 anni, orfano anche del padre deceduto alcuni anni fa. Il console onorario d’Italia, Italo Sampablo Lauro, ha espresso il suo dolore e sconcerto per la morte di Ornella, descrivendo la città di Playa del Carmen come la sua casa adottiva. Ha inoltre chiesto alle autorità competenti di assicurarsi che questo orribile crimine non rimanga impunito.

Il silenzio dell’assassino e il lutto che avvolge l’Italia e il Messico

Ciò che rende ancora più inquietante questo tragico evento è che l’assassino non ha proferito parola prima di commettere il crimine. Ha preso la decisione di uccidere Ornella in totale silenzio, lasciando attoniti non solo il Messico, ma anche l’Italia, dove la notizia della sua morte ha suscitato grande sgomento.

Questa terribile tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Ornella Saiu e dei suoi cari, lasciando tutti in cerca di risposte e giustizia per un crimine così vile e insensato. La comunità si unisce nel dolore e nella speranza che il responsabile venga individuato e punito per questo atroce omicidio.