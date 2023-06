I figli di Albano chi sono, che età hanno e come brillano nel mondo - Controcopertina

Il celebre cantante Al Bano, che ha incantato il pubblico con la sua voce melodiosa e le sue canzoni indimenticabili, è anche un orgoglioso padre di sei figli. Andiamo a conoscere meglio questi giovani talenti che ereditano il carisma del padre.

Un’oasi di talento: I Figli di Al Bano

I Gioielli della Prima Unione con Romina Power

Al Bano e Romina Power, la coppia iconica della musica italiana, hanno condiviso non solo la scena, ma anche quattro figli stupendi:

Ylenia (1970): La tragica primogenita che scomparve nel 1994 in circostanze misteriose a New Orleans.

(1970): La tragica primogenita che scomparve nel 1994 in circostanze misteriose a New Orleans. Yari Marco (1973): Talento musicale e personalità televisiva.

(1973): Talento musicale e personalità televisiva. Cristèl (1985): Poliedrica come conduttrice televisiva, stilista e cantautrice.

(1985): Poliedrica come conduttrice televisiva, stilista e cantautrice. Romina Jr. Jolanda (1987): Poetessa e appassionata fotografa.

La Seconda Famiglia con Loredana Lecciso

Con la compagna Loredana Lecciso, Al Bano ha accolto altri due meravigliosi figli nella sua vita:

Jasmine (2001): Una giovane promessa della musica.

(2001): Una giovane promessa della musica. Al Bano Jr. (2002), affettuosamente chiamato Bido.

Inoltre, Al Bano si può vantare di essere un nonno affettuoso con tre nipotini nati dalla figlia Cristèl e il suo compagno Davor Luksic.

Sotto i Riflettori: Cosa Fanno Nella Vita i Figli di Al Bano?

Jasmine Carrisi: L’ereditiera Musicale

Jasmine, a 21 anni, segue le orme del padre con un’inclinazione per la musica. Ha già diversi singoli all’attivo, incluso “Calamite”. Dopo un’apparizione mozzafiato sul red carpet del Festival di Venezia nel 2018, ha debuttato come giudice nel talent show The Voice Senior. Inoltre, ha mostrato il suo talento recitativo nel film “La dama e l’ermellino”.

Yari Carrisi: Il Viaggiatore Musicale

Yari Marco, a 49 anni, condivide l’amore per la musica e ha partecipato a programmi televisivi come Pechino Express. Ha collaborato con artisti di calibro come Jovanotti e continua a esplorare nuove avventure.

Cristèl Carrisi: La Multitalentuosa Diva

Cristèl, 37 anni, è una vera forza creativa. Con due album musicali al suo attivo e apparizioni in numerose trasmissioni televisive come Domenica in e Verissimo, la sua carriera è un misto di musica, televisione e moda.

Romina Jr. Carrisi: L’Anima Artistica

Romina Jr., 35 anni, è un’anima artistica che ha trovato la sua passione nella poesia e nella fotografia. Ha tenuto diverse mostre fotografiche e partecipato a spettacoli teatrali, tessendo la sua tela creativa.

Al Bano Jr. Carrisi: Il Giovane enigmatico

Infine, Al Bano Jr., soprannominato Bido, 20 anni, è ancora nel mezzo della sua formazione e avventura accademica. Il futuro è aperto a infinite possibilità per questo giovane Carrisi.

Una Dinastia di Talento

In conclusione, la famiglia Carrisi non solo è arricchita dalla grandezza musicale di Al Bano ma è anche un calderone di talenti emergenti e personalità affascinanti. Da musica a moda, televisione e arte, i figli di Al Bano sono destinati a lasciare il loro segno.