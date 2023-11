Il clamoroso attacco di Fabio Fazio alla Rai: ecco il suo nuovo obiettivo

Dopo aver salutato la Rai, Fabio Fazio ha spostato il suo celebre programma, “Che tempo che fa”, su Nove e sulla piattaforma Discovery. Questo movimento è stato straordinariamente redditizio, con ascolti che hanno sorpreso persino lo stesso Fazio. Nonostante il suo lungo rapporto con la Rai, le prime tre domeniche di trasmissione hanno segnato un successo incredibile, superando i due milioni di telespettatori e il 10% di share, mantenendo numeri in linea o addirittura superiori a quelli ottenuti l’anno precedente su Rai 3.

La Stoccata di Fazio contro l’Ex Casa di Produzione

Fabio Fazio, consapevole dei dati Auditel, ha scherzato in merito ai risultati sorprendenti del suo show lanciando una frecciata alla Rai. Ha ironicamente commentato: “Avendo il Nove ascolti medi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siamo invece intorno agli stessi ascolti che il programma aveva in Rai. A questo punto, il nostro obiettivo è peggiorare”. L’ironia di Fazio riguardo al successo inaspettato del suo show continua a essere fonte di discussioni.

Il Segreto del Successo di Fazio

Fazio ha costruito nel tempo una fedeltà del pubblico, grazie alla sua lunga esperienza televisiva. La capacità di mantenere un seguito costante in vent’anni di programma, indipendentemente dal canale, è un vero punto di forza. Il pubblico sembra essere fedele all’host e al format dello show, un’abitudine radicata che si è mantenuta anche con il trasferimento del programma su una nuova emittente.





Fabio Fazio ha annunciato il futuro arrivo di un ospite di rilievo nel suo show. Questa anticipazione ha acceso l’interesse e la curiosità dei fan, che attendono con ansia il prossimo appuntamento di “Che tempo che fa” per scoprire l’identità dell’ospite e vedere se il programma continuerà a registrare un successo così straordinario come finora.