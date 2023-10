Il mago che ha incantato il mondo se ne va: Giako Atmosfera trovato morto

L’Improvvisa Scomparsa di Giako Atmosfera

Giacomo Roia, noto a tutti come Giako Atmosfera, era un amato artista di strada che incantava con le sue performance illusionistiche a Milano. Il 37enne è stato tragicamente trovato senza vita nella sua abitazione milanese nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre. Le cause del decesso sono ancora in fase di indagine e sul corpo dell’uomo è stato disposto l’esame autoptico.

Giako Atmosfera aveva portato il suo straordinario talento nelle piazze di tutta Europa.

Un Talento Nato ad Artena e Cresciuto nelle Piazze d’Europa

Nato ad Artena, in provincia di Roma, Giako Atmosfera si era trasferito a Milano anni fa con il suo piccolo figlio Ettore, di soli 3 anni. Le sue prime esibizioni risalgono a oltre due decenni fa, a Frascati, per poi viaggiare per tutta Europa. Per 14 anni, Giako ha deliziato le piazze delle città del vecchio continente con le sue performance. Il ritorno in Italia è avvenuto dopo la nascita di suo figlio Ettore.

Da Artista di Strada a Star della Rai

Il talento di Giako Atmosfera come illusionista si è consolidato nel corso degli anni, fino a portarlo sul palco del programma di Rai 2 “Dalla strada al palco”. “L’arte di strada mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Di vivere la vita che ho sempre sognato”, raccontava l’artista, la cui vita è stata tragicamente interrotta. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, motivo per cui le autorità hanno disposto l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.