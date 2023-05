Il ritorno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Un amore che trionfa nel tempo - Controcopertina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una delle coppie più amate dal gossip, sembrano aver dato nuova vita alla loro storia d’amore nonostante i continui rumors. Dopo un periodo di separazione, durante il quale Belen è stata legata ad Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto Luna Marì, i due sono tornati insieme più forti che mai. In una recente intervista, Stefano ha confermato che l’amore tra loro è in pieno fermento, dimostrando che sono sempre stati l’uno per l’altra.

La quotidianità di Belen e Stefano: una coppia fuori dagli schemi

Stefano De Martino ha svelato alcuni dettagli sulla loro vita di coppia, mostrando un lato divertente e insolito. Mentre lui si abbandona al sonno, Belen trascorre le serate guardando serie TV fino a tardi, costringendo Stefano a dormire con la televisione accesa. Nonostante le differenze nella routine notturna, Stefano comprende le coppie che optano per camere da letto separate, ma la loro forza risiede nel fatto di essere sempre presenti l’uno per l’altra, un segno tangibile di un amore autentico.

Luna Marì e Santiago: l’amore tra fratello e zio

Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez avuta dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese, ha un legame speciale con Stefano. Lui la considera come una nipotina, un membro della famiglia. Affettuosamente, Luna lo chiama “Tetè”, poiché ancora non riesce a pronunciare il suo nome correttamente. Stefano sottolinea che Luna ha già un padre e che lui non ha mai cercato di sostituirlo, ma piuttosto di essere un punto di riferimento positivo nella vita della piccola.

Santiago: il mini Stefano De Martino in crescita

Stefano ricorda con affetto l’arrivo del loro primogenito, Santiago. Non voleva essere semplicemente un padre, ma il padre di un figlio di Belen. E quanto più cresce Santiago, tanto più diventa bello e tanto più somiglia a suo padre.

Un sosia in miniatura: Santiago e Stefano

Belen ha recentemente pubblicato una foto di Santiago su Instagram, in cui il suo primogenito appare sorridente davanti alla fotocamera, con i capelli bagnati e avvolto nell’accappatoio. Il post ha immediatamente suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno notato quanto Santiago somigli al suo papà. I commenti come “Ma è un mini Stefano!” e “Ciao Stefanino” si sono moltiplicati, confermando la straordinaria somiglianza tra padre e figlio.