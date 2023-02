Katia Ricciarelli a cuore aperto: Ecco perché non ho figli

Katia Ricciarelli ha svelato con passione il motivo per cui non ha figli durante un’apparizione nello show di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Una intervista ricca di dettagli, durante la quale abbiamo avuto la possibilità di scoprire i lati più nascosti dell’ex concorrente del GF Vip e ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli è indiscutibilmente uno dei personaggi televisivi più amati in Italia, grazie anche alla sua lunga carriera come soprano. Secondo le sue parole, è stata la sua assoluta dedizione al suo lavoro a impedirle di avere figli. La sua passione per la musica è stata così forte da sovrastare qualsiasi altro desiderio.

La tragica perdita di Katia Ricciarelli di non aver avuto figli è qualcosa che ci lascia con un dolore profondo nel cuore.

La mancata maternità è un grande rimpianto per la Ricciarelli, ora che è una donna adulta e ha raggiunto grandi traguardi nella sua carriera. “Ho un grande desiderio di averci provato prima!”, ha dichiarato con passione la cantante. “Volevo essere libera quando ero giovane, perché avere un figlio e portare avanti una carriera così impegnativa era difficile. Ho provato tardi, ma non è andata come speravo. Ma bisogna prendere coscienza delle scelte che facciamo e andare avanti.”

Con il mio lavoro che mi richiedeva molto, sarebbe stato estremamente difficile gestire sia il lavoro che una famiglia. Ho avuto un grande amore con Pippo Baudo, che è durato dal 1986 fino al 2004. Siamo stati uniti sin dai tempi in cui ero un’ospite nei suoi programmi televisivi. Tuttavia, per ragioni specifiche, questo amore è giunto al termine.

La mia storia d’amore con Pippo Baudo e José Carreras è qualcosa di speciale! Sono legati da un legame di affetto profondo e rispetto reciproco. Il loro amore è qualcosa da ammirare e da ispirare.

La Ricciarelli ha rivelato che i due si sono separati a causa di una mancanza di dialogo. “Ci vuole coraggio a lasciarsi”, ha dichiarato Katia con grande saggezza. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto ed esiste ancora grande stima e affetto reciproci. Katia ha aggiunto che il loro è stato un “matrimonio bellissimo”.

Per quanto riguarda la relazione con Baudo, Katia Ricciarelli ha finalmente svelato un segreto che ha lasciato i fan senza parole. Pare che negli anni ’80 Katia abbia subito un aborto, su richiesta di Baudo. “Rimasi incinta, ma Pippo mi chiese di abortire, perché pensava che fosse troppo presto”, ha detto la cantante. “Sono stata punita, non ho avuto figli, evidentemente è giusto così”.

Ma Baudo non è stato l’unico grande amore di Katia Ricciarelli. In passato, la soprano è stata legata a José Carreras per ben 13 anni, ma la loro relazione è naufragata a causa di profonde incompatibilità. L’uomo non aveva alcuna intenzione di sposarla e così Katia ha scelto di abbandonare la relazione, una grande delusione ma anche una grande dimostrazione di forza. Tuttavia, la Ricciarelli ha continuato a perseguire i suoi sogni e oggi è una richiesta e amata presenza in tv.