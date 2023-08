La “Fuga” dal Ristorante che diventa gaffe: Scordano il cellulare sul tavolo

Una scena tragicomica a Scilla

A Scilla, in provincia di Reggio Calabria, presso il noto Casa Vela Wine Bar, vicino al Castello Ruffo, quattro clienti tentano un’uscita strategica. Dopo aver consumato il loro pasto, decidono di abbandonare il locale senza pagare il conto. Tuttavia, un piccolo e significativo particolare li fa tornare sui loro passi: uno di loro ha dimenticato il suo cellulare sul tavolo.

Il gestore racconta: “Hanno pensato di essere furbi…”

Francesco Praticò, il gestore del ristorante a conduzione familiare, con una punta d’ironia ricorda:

“Un gruppo di quattro persone, di età intorno ai 35-40 anni, si accomoda e consuma con tranquillità. Ma nella fretta di andarsene “furtivamente”, uno di loro dimentica il cellulare. La loro ritrovata presenza dopo 45 minuti era, come dire, con un leggero imbarazzo.”

Un fenomeno preoccupante in crescita

La fuga dai ristoranti senza pagare il conto è un comportamento negativo che, purtroppo:

Sta diventando sempre più frequente in diverse parti d’Italia.

Dimostra una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro e del servizio offerto.

Il conto “salato” e la reazione

Per una cifra totale di 103 euro (circa 25 euro a persona), questi clienti erano disposti a rischiare una denuncia. La domanda che sorge spontanea è: “Ne valeva davvero la pena?” La risposta sembra essere stata data dal destino: l’oblio del cellulare ha portato a una situazione decisamente imbarazzante. E, nonostante la tentazione di chiamare le autorità, il gestore ha scelto la via della comprensione, lasciando che il peso del pentimento facesse il suo corso.

Un’azione immatura: la riflessione finale

In base alle osservazioni del gestore, i protagonisti di questo episodio non sembravano in difficoltà economiche. Infatti, l’arrivo in gommone alla location suggerisce un certo tenore di vita. Ciò rafforza l’idea che forse si trattava solo di un gesto impulsivo, una “sfida” fuori luogo, un tentativo maldestro di vivere un brivido al di fuori delle regole.