La sorprendente decisione di Paolo Bonolis: "È la mia scelta" - Controcopertina

La rivelazione inaspettata al Festival della TV di Dogliani

Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati d’Italia, ha deciso di svelare alcuni dettagli sorprendenti riguardo al suo futuro in televisione. Durante il suo intervento al Festival della TV di Dogliani, Bonolis ha affrontato argomenti legati alla sua lunga carriera nello spettacolo e al rapporto speciale che ha instaurato con il pubblico. Questa inaspettata rivelazione ha colto di sorpresa gli spettatori italiani, desiderosi di conoscere i piani del loro beniamino.

“Non ho bisogno di rimanere in televisione”

Bonolis ha espresso apertamente la sua opinione riguardo al futuro della sua carriera: “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”. Queste parole hanno rappresentato una vera e propria doccia fredda per i fan del conduttore, i quali si sono abituati ad apprezzarne il talento e la professionalità. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Bonolis ha continuato dicendo: “Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro, cercando di rendere questa fase finale della mia vita il più leggera possibile, sia per me che per gli altri”.

“I miei figli, il senso più importante della mia vita”

Nonostante l’addio di importanti figure come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Bonolis ha sottolineato che la sua scelta non è stata influenzata da fattori esterni: “Non perché temo ingerenze, ma perché mi trovo bene dove sono e mi diverto ancora a fare quello che faccio”. Il conduttore ha escluso categoricamente la possibilità di sostituire Fazio nel celebre programma “Che Tempo che Fa”, poiché è pronto a intraprendere nuove esperienze per Discovery. Bonolis ha anche condiviso un pensiero sulla sua carriera televisiva: “Mi piace che le persone che guardano il mio lavoro lo vivano come un’oasi di serenità. Amo far ridere e penso che spesso prendiamo troppo seriamente la realtà. L’ironia è un potente antibiotico che smussa gli angoli dei problemi”.

“Un omaggio ai miei ‘maestri’ Corrado e Raimondo Vianello”

Inoltre, Bonolis ha voluto rendere omaggio ai suoi più grandi e stimati “maestri”: Corrado e Raimondo Vianello. Ha ricordato momenti speciali della sua infanzia legati alla radio, come quando ascoltava la Corrida mentre era in viaggio con i suoi genitori a Ostia. Ha poi raccontato un incontro insolito con Raimondo Vianello ai Telegatti: “Ero al bagno, in piedi davanti all’orinatoio, quando lui si avvicinò per fare la stessa cosa. Mi guardò e disse: ‘Oooh, Bonolis, che piacere… ma adesso non sarà il caso di stringerci la mano'”.

Un futuro incerto e ricco di possibilità

L’annuncio choc di Paolo Bonolis ha lasciato il pubblico in attesa di scoprire cosa riserverà il suo futuro nella televisione italiana. Nonostante la sua decisione di allontanarsi dalla ribalta, Bonolis ha dimostrato di voler dedicare il suo tempo alla sua vita personale e ai suoi cari, mentre continua a regalare momenti di leggerezza e risate agli spettatori. La sua esperienza di 44 anni nel mondo dello spettacolo e il suo talento unico hanno reso Bonolis una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, lasciando un’impronta indelebile nella storia della televisione.