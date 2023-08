Luigi Pulcini, un anziano di 75 anni, ha perso la vita per un apprezzamento

Luigi Pulcini, un anziano di 75 anni, ha perso la vita in seguito a un brutale assalto avvenuto nel cuore di Altopascio.

La tragica serata di Luigi Pulcini

Il 6 agosto, in piazza Umberto I, vicino Lucca, Luigi Pulcini è stato brutalmente colpito con un pugno da un giovane che, secondo alcune voci, avrebbe accusato l’anziano di aver lanciato uno sguardo inappropriato alla sua ragazza. A seguito dell’aggressione:

Pulcini è stato immediatamente ricoverato all’ospedale di Cisanello di Pisa.

Nonostante un’operazione d’urgenza per i traumi cranico-facciali, l’uomo non è mai risvegliato dal coma.

Purtroppo, il 15 agosto, Pulcini ha perso la sua battaglia per la vita.

Indagini in corso: il mistero dell’identità dell’aggressore

Il vero aggressore rimane un enigma. Sebbene un 30enne si sia presentato presso la caserma di Altopascio autoaccusandosi, gli inquirenti della Procura di Lucca hanno delle riserve riguardo alla sua testimonianza. Ritengono che l’uomo possa cercare di proteggere il vero responsabile.

I dubbi degli investigatori

Diversi aspetti dell’indagine sono al vaglio:

L’autoaccusa del 30enne solleva molti interrogativi.

Ci sono testimoni e video di telecamere di sicurezza, che sono stati esaminati dagli investigatori.

Un testimone chiave potrebbe essere la ragazza in questione, accompagnata da un giovane, ritenuto il suo fidanzato, ma non è certo che sia stato lui a colpire Pulcini.

Gli investigatori stanno anche valutando se lo sguardo lanciato dalla vittima possa effettivamente essere stato il motivo scatenante dell’aggressione.

L’aggressione: una ricostruzione dei fatti

Tutto è avvenuto in pochi istanti. Dopo un breve scambio di parole, Pulcini è stato colpito con forza e ha subito un’emorragia interna alla testa. A seguito del violento impatto, l’anziano è caduto al suolo e non si è più ripreso. In stato critico, è stato trasportato d’urgenza a Pisa, dove è stato operato. Ma dopo circa dieci giorni, ha esalato l’ultimo respiro.

La comunità è sotto shock e spera che la luce possa essere fatta presto su questa tragica vicenda.