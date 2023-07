“Ma cosa hanno fatto?” – Ida Platano: il caos nel suo salone da parrucchiera dopo la fuga d’amore con Alessandro

Un’imprevista sorpresa ha colpito Ida Platano, la protagonista di numerosi episodi del popolare programma televisivo “Uomini e Donne”. Dopo aver fatto parlare di sé per le sue relazioni, i litigi e gli scontri amorosi, Ida Platano si trova ora in uno stato di sconforto. Condivide regolarmente momenti della sua vita privata sui social media e, recentemente, si è dedicata ad una nuova relazione con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nel contesto del programma. Tuttavia, un avvenimento ha bruscamente interrotto il dolce sogno d’amore di Ida.

La scoperta sconvolgente nel salone da parrucchiera

“Mi hanno ribaltato il negozio…”. Non importa quale carriera si scelga, che si tratti di un operaio, un insegnante, un medico o un ingegnere, si sa bene che nel corso degli anni ci saranno alti e bassi. La vita è imprevedibile e nessuno può prevedere cosa accadrà tra due ore, figuriamoci tra 100 anni. Detto questo, cosa è successo? Ve lo racconto subito…

Ida Platano ha scoperto che il suo locale di parrucchiera è stato trasformato dai suoi collaboratori e dipendenti. “Mi hanno ribaltato il negozio…”. Ma c’è di più: “L’aria condizionata si è anche rotta…” e con le temperature che salgono in questi giorni, non potrebbe essere peggio. “Sono in crisi perché ho il negozio sottosopra, devo pulire tutto e ho questa scopa… no, non intendevo fare un’indiscrezione.

Intendevo una vera scopa.” La bella Ida Platano cerca poi di promuovere una scopa che la può aiutare… Ma forse, la gente che lavora in cantiere o sull’asfalto, nei cinema sempre più vuoti, nei teatri, negli ospedali o nelle scuole, non è proprio interessata a questa scopa o a cosa Ida combina con Alessandro. Oh, state pensando che stiamo ancora parlando di lavoro, giusto? E voi, cosa ne pensate?

