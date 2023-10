Massimiliano Varrese confessa un pezzo di sé : il pubblico esplode in protesta ‘Pezzo di …”

Massimiliano Varrese è il nome più discusso nel mondo del Grande Fratello, superando persino Beatrice Luzzi, un vero e proprio record. Nonostante il suo addio volontario al reality show, l’ombra di Heidi Baci continua a proiettarsi sulla sua figura. Ma nelle ultime ore è emersa una svolta significativa. Ricordiamo che la 26enne Heidi ha deciso di lasciare il gioco la scorsa settimana, dopo un duro confronto con il padre, che l’ha fatta riflettere sulla natura del suo rapporto con l’attore, evidentemente mal visto.

La 13esima puntata del GF e il confronto con Heidi

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello, Heidi è tornata per un confronto diretto con Massimiliano Varrese. Dopo aver sottolineato che la personalità che stava emergendo non era la sua a causa dell’influenza dell’attore, ha ribadito che non ha alcun interesse a continuare la conoscenza con lui. Anzi, ha chiuso definitivamente ogni possibilità. Ma ecco la svolta a poche ore dalla nuova diretta.





Massimiliano Varrese shock: “C’è qualcuno fuori”

Mentre conversava con alcuni coinquilini nel giardino, Massimiliano Varrese ha nuovamente discusso di Heidi, affermando di essere stato il primo a ritirarsi: “C’è stato un momento in cui mi sono ritirato dall’esperienza con Heidi perché ho messo in primo piano tutti i contro. Sono stato il primo a ritirarmi dopo aver riflettuto sulla differenza di età, sul fatto che sono un uomo maturo, sono padre”.

Ma la storia non finisce qui. L’attore, che questa settimana è in competizione con Beatrice Luzzi per il televoto, ha rivelato di avere qualcuno fuori. “Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che ho fuori. E a lasciarmi vivere finalmente una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, vedremo. Forse ora uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita da tutto questo, perché conoscendola sarà… E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh”.

“È rimasta sicuramente colpita ma sai qui siamo in una bolla pazzesca. Però mi è servito forse a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, non sono mica scemo”, ha concluso Massimiliano Varrese. Queste parole hanno scatenato la follia tra gli utenti, che lo hanno inondato di critiche.