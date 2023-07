Matrimoni vip e un momento emozionante: La sposa vip visita il cimitero dopo il Sì

Il mondo dei vip è stato allietato da diversi matrimoni lo scorso fine settimana. Alessandra Mastronardi ha pronunciato il suo “sì” a Gianpaolo Sannino a Capri, con una cerimonia civile nella suggestiva chiesa di Santa Sofia, seguita da un ricevimento in un ristorante panoramico sul mare. L’attrice, radiosa e splendida a 37 anni, indossava un abito firmato Armani Privé. Un’altra favola matrimoniale ha coinvolto Santo Versace, che dopo 18 anni ha dichiarato il suo amore eterno a Francesca Di Stefano, in una chiesa al centro di Roma, per poi festeggiare alla Casina Valadier.

Un momento emozionante: La sposa visita il cimitero dopo il matrimonio

Nel matrimonio del fratello di Gianni e Donatella Versace, erano presenti molte personalità famose come Michelle Hunziker, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Maria Grazia Cucinotta, Ambra Angiolini, Sonia Bruganelli e Jonathan Kashanian, solo per citarne alcuni. Aurora Ramazzotti, primogenita della conduttrice svizzera, che ha destato scalpore per la scelta di un abito nero, ha invece svolto il ruolo di damigella e ha dedicato parole dolcissime ai neo sposi.

Un figlio vip si sposa e un momento commovente ne segue

Inoltre, anche un figlio vip ha pronunciato il fatidico “sì”. Manuel Salvi, figlio del comico e attore Enzo Salvi, ha unito le sue vite con Federica Stazzi. Alla fine della cerimonia, la sposa ha cambiato le scarpe indossando delle sneakers e si è diretta al cimitero dove riposa sua nonna. Un video diventato virale su TikTok mostra la sposa commossa mentre porta il suo bouquet di fiori alla nonna, con la didascalia che recita: “Non potevo non venire. Volevo che mi vedessi vestita da sposa come hai sempre detto. Ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna, ti amo tantissimo, ti immaginavo in prima fila”.

Anche Enzo Salvi ha condiviso il video, commentando commosso: “Quando uno cresce con valori sani”. Manuel Salvi è un pizzaiolo di professione, mentre la neo moglie Federica sta cercando di intraprendere la carriera di influencer e presta il suo volto per shooting fotografici. La coppia ha da poco iniziato il loro viaggio di nozze a Mykonos.

I matrimoni vip hanno regalato momenti di gioia e commozione lo scorso fine settimana. Tra splendidi abiti da sposa, celebrazioni romantiche e ospiti illustri, è stato un momento indimenticabile per tutte le coppie coinvolte. Tuttavia, è stata la visita emozionante della sposa al cimitero dopo il matrimonio a toccare i cuori di molti. L’amore, il rispetto per i valori familiari e la dedica ai propri cari sono sentimenti universali che si manifestano anche nel mondo dei vip. Auguriamo a tutte le coppie un futuro felice e pieno di amore.