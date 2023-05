Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici 22: il suo futuro si fa strada - Controcopertina

Decisioni importanti e un’occasione da non perdere per il ballerino talentuoso

Introduzione: Meno di 48 ore dopo la sua trionfale vittoria ad Amici 22, Mattia Zenzola ha preso una decisione cruciale riguardo al suo futuro. Durante la diretta, sono piovute offerte e proposte di lavoro da parte di importanti esponenti del mondo della danza, tra cui il rinomato Roberto Bolle, uno dei ballerini italiani più famosi al mondo, che ha deciso di offrirgli una grande opportunità. Mattia Zenzola è consapevole che questa chance non può essere lasciata sfuggire, anche se ha ancora in mente molte altre ambizioni per il suo percorso artistico.

Alla domanda sul suo futuro, Mattia Zenzola ha risposto: “Ho sempre sognato di arrivare dove sono adesso. Ma ora è giunto il momento di cercare altri sogni, di capire cosa desidero realmente”. La vittoria ad Amici è stata un risultato inaspettato per lui, poiché ha sempre vissuto giorno dopo giorno senza concentrarsi sulla finale. La sua mente è ancora in uno stato di incredulità e l’idea di fare progetti futuri sembra ancora lontana. Riconosce di essere stato immerso in una sorta di “bolla” fino alla sera della vittoria, e ora è desideroso di riallacciare i contatti con le persone, dopo otto mesi di isolamento nel programma.

Tra le diverse possibilità che si presentano, Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione un accordo speciale con Maria De Filippi, simile a quello stipulato da Giulia Stabile, vincitrice di due anni fa, che è diventata un membro stabile del cast di Amici. Quando gli viene chiesto se tornerà come ballerino professionista nel talent show, Mattia risponde con entusiasmo: “Per me, Amici è come una seconda famiglia. L’idea di tornare come professionista mi farebbe molto piacere. In realtà, moltissimo”. Queste parole lasciano trasparire che la decisione di continuare il suo percorso ad Amici è già stata presa o si sta facendo strada nella sua mente.

Durante un’intervista, Mattia Zenzola condivide alcuni momenti che hanno seguito immediatamente l’annuncio della sua vittoria da parte di Maria De Filippi. Dopo aver trascorso tanto tempo senza accesso al telefono durante la fase serale del programma, la prima cosa che ha fatto quando gli è stato restituito il cellulare è stata di chiamare sua madre. Era con suo padre e suo fratello, ed erano tutti estremamente felici e orgogliosi. È stato un momento emozionante che ha reso ancora più tangibile il significato della sua vittoria.