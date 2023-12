Mietta ha finalmente trovato l’amore: una storia di tradimenti e riscatto

Mietta, la celebre cantante italiana, ha attraversato una carriera ricca di successi, alti e bassi. In una recente intervista con il Corriere della Sera, Mietta si è aperta riguardo alla sua vita personale, alla sua carriera e, naturalmente, all’amore.

La cantante inizia raccontando come inizialmente trovava il suo nome, Mietta, poco attraente. “Mietta? Lo trovavo un nome banale, insulso, sdolcinato. Bruttissimo. Adesso mi ci sono affezionata,” dice Mietta. “In quel periodo andava di moda così, anche Filippo si è beccato Nek, non so quale dei due sia peggio.” Quindi, dopo aver vinto uno dei Sanremo Giovani, Mietta ha lanciato la sua carriera con il brano “Vattene Amore.”

La canzone “Vattene Amore” era stata originariamente scritta per altre famose cantanti italiane come Patty Pravo, Mina o Ornella Vanoni, ma alla fine è stata cantata da Mietta. Tuttavia, il suo nome d’arte, “Magari ti chiamerò trottolino amoroso dudu-da-da-da,” era qualcosa che non sopportava. “Non lo sopportavo, mi dava fastidio, gli ho dichiarato guerra,” ammette Mietta. “Ma dopo dieci anni ci ho fatto pace e me ne sono innamorata da capo, come succede con le persone.”





Mietta nega di aver avuto un flirt con Zucchero e racconta di quanto è stato faticoso resistere a Raoul Bova sul set. “Raoul era di una bellezza sconvolgente, davvero. Purtroppo io ero già impegnata e lui stava per mettersi con Chiara. Però era davvero stratosferico,” svela Mietta.

Una Vita Contrassegnata dall’Ambiente e dagli Attacchi di Panico

Mietta ha anche condiviso il suo forte impegno per l’ambiente, un tema importante nella sua vita, considerando che suo padre era dirigente dell’Ilva. Ha parlato delle difficoltà delle persone a dover scegliere tra lavoro e salute, a causa dell’industria pesante.

Inoltre, Mietta ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico fin dall’adolescenza. “Il primo a 13 anni, durante la separazione dei miei. Ero davanti alla tv e di colpo mi sono sentita come risucchiata da un vortice,” ricorda. “Una sensazione tremenda, qualcosa che ti sta sempre addosso.” Tuttavia, Mietta ha affrontato questo problema con la terapia negli ultimi anni, imparando a controllare gli attacchi.

Mietta è stata aperta riguardo alla sua vita amorosa. Ha rivelato di essere stata gelosa e di aver tradito, ma ha aggiunto: “Ma di corna ne ho prese più io.” Tuttavia, ora sembra che l’amore sia tornato nella sua vita, ma Mietta resta riservata sul nome del suo attuale compagno. “Meravigliosamente. Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato. Ma chi è non lo dico…”.

In questa intervista, Mietta si è aperta riguardo alla sua vita e alla sua carriera, condividendo storie intime e sentimenti sinceri. Il suo percorso è stato segnato da alti e bassi, ma la sua passione per la musica e la sua forza interiore l’hanno portata a superare le sfide e a ritrovare l’amore.