Monica, chi è la moglie di Alberto Angela? età, lavoro, vita privata e figli - Controcopertina

Alberto Angela e la sua solida vita familiare: un amore discreto e profondo

Un matrimonio duraturo con Monica

Alberto Angela è sposato dal 1993 con Monica, una donna che ha conosciuto quando era ancora agli inizi della sua carriera. Monica era una studentessa sua coetanea e il loro amore ha portato al matrimonio dopo un lungo fidanzamento.

La famiglia Angela: una vita privata riservata

La coppia ha avuto tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo, nel 1999, e Alessandro, nel 2004. Nonostante la loro unione sia solida e affiatata, Alberto Angela preferisce mantenere la privacy sulla sua vita familiare. Sono poche le interviste in cui parla di sua moglie o dei figli, ma quando lo fa, ne parla sempre con affetto e simpatia.

Un amore nascosto tra i dolci di Monica

In particolare, Angela sottolinea quanto apprezzi il tiramisù che Monica prepara per lui, un dolce simbolo della loro relazione.

Il legame profondo tra Alberto e Monica

Anche se Monica è apparsa raramente al fianco di Alberto in pubblico, il loro legame è sempre stato molto profondo. Un evento drammatico, come il rapimento di Alberto in Nigeria, ha rafforzato ulteriormente il loro amore. Dopo quell’esperienza, Angela ha imparato a valorizzare le piccole cose della vita e ad apprezzare ancora di più il rapporto con sua moglie.

Un amore rafforzato dalle sfide della vita

Dopo il rapimento, Alberto ha dichiarato in un’intervista del 2019: “Mi hanno torturato, minacciato e derubato. Da allora apprezzo di più la vita”. L’esperienza gli ha fatto riflettere sul valore della vita e ha rafforzato il suo amore per Monica.

Alberto Angela: una star del successo professionale e personale

Il grande successo di Alberto Angela è dovuto alla sua preparazione, simpatia, abilità nel raccontare storie del passato e al suo fascino. Questi ingredienti hanno reso Alberto una vera e propria star. Ma, oltre ai grandi traguardi raggiunti in carriera, Alberto Angela può vantare anche una vita privata appagante e ricca d’amore, grazie alla bellissima Monica, sua moglie dal 1993.