Niccolò, Giacomo e Caterina, chi sono i figli di Simona Ventura: età e vita privata

Niccolò, Giacomo e Caterina sono i figli di Simona Ventura, frutto delle sue esperienze personali e dei suoi matrimoni passati. Scopriamo chi sono e qual è la loro storia.

Niccolò Bettarini: Il Primo Figlio

Niccolò è il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, nato nel 1998 a Milano. Ha trascorso parte della sua crescita in Inghilterra, dove ha conseguito il diploma e ha coltivato la sua passione per lo sport, giocando anche in una squadra di calcio. Nonostante la sua inclinazione per lo sport, un infortunio ha cambiato il corso della sua vita.

A causa di quest’infortunio, Niccolò ha fatto ritorno in Italia e ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto è avvenuto nel 2019 alla conduzione di “Il Collegio Off,” un progetto spin-off del popolare programma televisivo “Il Collegio,” in cui ha lavorato insieme alla famosa youtuber Valeficent.





Niccolò ha anche fatto parlare di sé a causa di relazioni sentimentali con figure note come la fashion blogger Ginevra Lambruschi, la modella Michelle Sander, e un breve flirt con Carolina Schiavi, nota tentatrice di “Temptation Island.” Nel luglio 2018, ha vissuto un momento drammatico quando è stato vittima di un grave attacco a colpi di coltello in un locale notturno. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei suoi amici, è sopravvissuto. Gli aggressori sono stati successivamente condannati per tentato omicidio.

Giacomo Bettarini: Il Secondo Figlio

Giacomo, nato nel 2000, è il secondo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. A dodici anni, ha iniziato a praticare la boxe, ma successivamente ha conseguito il diploma a Milano e si è trasferito a Londra per continuare gli studi. Oltre alla sua formazione, Giacomo si è dedicato alla recitazione, come evidenziato dai suoi post su Instagram.

Dopo la separazione di Simona Ventura da Stefano Bettarini, Giacomo ha avuto una relazione con Gerò Carraro. Durante questo periodo, ha conosciuto Caterina, figlia di una parente della conduttrice, che in quel momento non poteva prendersi cura di lei.

Simona Ventura ha accolto Caterina temporaneamente in casa sua, ma con il tempo ha deciso di farla diventare parte della sua famiglia. L’adozione di Caterina è stata finalizzata nel 2014, e Simona ha spiegato che il suo obiettivo principale era garantire alla bambina una tutela legale e dare il proprio cognome a Caterina. La showgirl ha sempre cercato di mantenere un buon rapporto tra Caterina e sua madre biologica, sottolineando che non aveva intenzione di sostituirla o interferire nel loro legame.

Niccolò, Giacomo e Caterina sono quindi una parte importante della vita di Simona Ventura, dimostrando il suo impegno verso la famiglia e l’affetto che nutre per i suoi figli.