Enigma virale: com’è possibile nascere e morire nel 1975… ma vivere 22 anni?





Un indovinello ha fatto impazzire Internet con questa frase:





“Una donna è nata nel 1975 ed è morta nel 1975. Aveva 22 anni quando è morta. Com’è possibile?”

A prima vista sembra una contraddizione impossibile.

Se è nata e morta nello stesso anno, come può avere avuto 22 anni?

Ed è proprio qui che sta il trucco.

La soluzione

La parola chiave è “1975”.

Istintivamente pensiamo che si riferisca a un anno di calendario. Ma l’indovinello non dice mai esplicitamente che si tratti di un anno.

In realtà, 1975 è il numero della stanza d’ospedale.

La donna:

È nata in una stanza d’ospedale numero 1975

È morta in una stanza numero 1975

Aveva 22 anni al momento della morte

Non è nata e morta nell’anno 1975 — ma nella stanza 1975.

Perché questo enigma ci confonde?

Questo rompicapo funziona perché sfrutta un meccanismo mentale molto comune: le nostre supposizioni automatiche.

Quando vediamo un numero come “1975”, il cervello lo associa subito a un anno. Non ci fermiamo a considerare alternative.

È un esempio perfetto di come:

Il contesto implicito guidi la nostra interpretazione

Il linguaggio possa essere ambiguo

Un piccolo cambio di prospettiva cambi completamente il significato

La lezione nascosta

Non è solo un gioco di parole.

Questo tipo di indovinello ci ricorda che:

Non tutto è come sembra a prima vista

Le conclusioni affrettate possono portarci fuori strada

A volte la soluzione non richiede più logica… ma un diverso punto di vista

E ora la vera domanda è:

Hai pensato subito all’anno 1975? 😉



