Omicidio Tramontano: Nuova Svolta nel Caso - L'Avvocato Molla Impagnatiello - Controcopertina

Si aggiunge un nuovo capitolo alla tragica vicenda dell’omicidio di Giulia Tramontano, commesso dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. L’ultima svolta riguarda l’avvocato di Impagnatiello, Sebastiano Sartori, che ha pubblicamente annunciato di aver rinunciato alla sua difesa.

L’avvocato che Rinuncia

L’avvocato Sartori ha dichiarato che la sua decisione di abbandonare il mandato di difesa di Impagnatiello è dovuta a motivi legati al rapporto fiduciario tra loro, coperti da segreto professionale. Non ha fornito ulteriori dettagli sull’argomento, affermando che si tratta di una questione tra lui e il suo assistito.

La Rivelazione sull’Arma del Delitto

Inoltre, l’avvocato Sartori ha rivelato che il coltello utilizzato da Impagnatiello per commettere l’omicidio non è stato gettato come si pensava inizialmente. L’arma si trova, infatti, in un ceppo sopra il frigorifero, insieme ad altri coltelli. È previsto un sopralluogo per il prelievo e il sequestro dell’arma, che sarà eseguito domani (martedì). I rilievi tecnico-scientifici saranno condotti anche nella cantina e nel box, luoghi indicati da Impagnatiello come possibili nascondigli del corpo di Giulia prima dello smaltimento.

La Reazione e le Conseguenze

Al momento, non è noto come Impagnatiello abbia reagito alla notizia della rinuncia di Sartori né come questa mossa influenzerà l’andamento del processo in corso. È probabile che la difesa di Impagnatiello venga affidata a un nuovo legale, la cui identità verrà resa nota nei prossimi giorni.

Conclusione La morte di Giulia Tramontano ha scosso profondamente l’Italia e il processo a carico di Impagnatiello è atteso con grande interesse da coloro che cercano giustizia per la giovane vittima. Quest’ultima sviluppo non fa altro che aumentare l’attenzione su un caso già estremamente delicato e dibattuto. La vicenda continua a evolversi, lasciando la società in attesa di ulteriori sviluppi.