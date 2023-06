Oroscopo Branko 3 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi siete molto vicini a compiere un atto che potrebbe avere gravi conseguenze. Forse, Ariete, vuoi fare una dichiarazione d’amore diretta e franca a qualcuno che vedi ogni giorno. O forse vuoi chiedere al tuo capo una promozione. Ad ogni modo, pensa attentamente a come affronterai l’argomento. E se ti senti sicuro di te stesso, non aspettare un altro giorno e provaci.

Toro

Nel corso della giornata, le domande relative alla tua indipendenza e a quella del tuo partner potrebbero sorgere di nuovo. Potresti non avere la stessa idea di cosa significhi libertà in una relazione. Il Toro, per te, ad esempio, potrebbe non essere tenuto ad avere orari regolari per tornare a casa la sera. Per lei, essere in grado di fare un viaggio con un gruppo di amici. Dovresti cercare di trovare un terreno comune di comprensione perché è in gioco il futuro della tua relazione.

Gemelli

Senza dubbio, oggi sarai molto tentato di provocare incontri romantici. Gemelli, la tua natura emotiva e sentimentale, anche se molto spesso lo nascondi, sarà molto attivo durante tutta questa giornata e cercherai, qualunque cosa accada, di trovare un’anima sensibile come la tua per condividere momenti di complicità. Se trovi quella persona, aggiungi ai piaceri della conversazione i piaceri di una gastronomia nuova ed esotica.

Cancro

Oggi la maggior parte dei Cancri si sentirà particolarmente viziata dalla vita. Senza andare oltre, qualcuno a te molto caro potrebbe regalarti un bell’orologio, un meraviglioso maglione di cashmere o un nuovo software per il tuo computer. Qualunque sia il regalo, ti farà sentire molto felice perché avrà la grande qualità che ti aspetti e ciò che conta di più per te, che, soprattutto, sarà qualcosa di utile. In effetti, sei una persona a cui non piacciono le curiosità.

Leone

Opportunità di ogni tipo abbonderanno per te per tutta la giornata di oggi, quindi tieni le orecchie e gli occhi aperti. Le tue abilità sociali e il tuo modo di essere generoso e dedicato nella tua relazione sono le tue più grandi risorse. Scoprirete che la vostra gioia fa miracoli in ogni situazione. Leone, grazie al tuo naturale buon umore, supererai tutte le situazioni pericolose. Concentrati sugli aspetti positivi della tua vita e non perdere di vista i tuoi obiettivi.

Vergine

Sembra che un’atmosfera accogliente e confortevole sia all’ordine del giorno oggi. Vergine, preparerai una serata romantica con il tuo partner o qualcosa che assomiglia molto a lui. Prenderete in considerazione la possibilità di preparare una cena a lume di candela. Immagina un modo per celebrare questo giorno con mezzi semplici. Stasera le stravaganze non contano. Invece, immergiti nello spirito di questo giorno e abbraccia la persona che ami di più.

Bilancia

Oggi potresti decidere di rinunciare a qualcosa che non ti si addice più, la Bilancia. E può essere ogni sorta di cose. Un rapporto sentimentale, professionale o, forse semplicemente, un elemento d’arredo. Qualunque sia la natura del cambiamento, diventa un imperativo per te. State attenti e non lasciatevi accecare da quell’irresistibile desiderio di cambiamento. Devi porre il problema in modo razionale, così come in tutti i suoi aspetti. Solo allora farai la scelta giusta.

Scorpione

Oggi dovresti mettere un po ‘di gioia nella tua vita. Scorpione. Ad esempio, potresti telefonare a quell’ex ragazza, che alla fine non è così insopportabile, invece di aspettare che i tuoi amici organizzino appuntamenti per te con i single più attraenti in giro. E’ passato abbastanza tempo. A questo punto potresti affrontare la situazione molto meglio. Provalo, se sei sicuro di te stesso. Altrimenti, organizza una cena per single.

Sagittario

La fortuna e la prosperità hanno bussato alla tua porta oggi e questo, Sagittario, ti incoraggia a fare orecchie da mercante quando si tratta di mettere in discussione certe cose. Se hai bisogno di prenderti una pausa e riflettere razionalmente sul tuo amore o sulla tua vita professionale, non rimanere bloccato con il pretesto che tutto è andato bene finora. È un dato di fatto che questo ti sembra noioso, ma cerca di tenere d’occhio qualsiasi consiglio che potrebbero darti.

Capricorno

Questo giorno è un buon momento per considerare di espandere la tua cerchia di amici. Capricorno, se hai frequentato le stesse persone per troppo tempo, quella di oggi è l’occasione perfetta per cambiare i tuoi modi. Se non hai il coraggio di intraprendere l’avventura a tuo rischio e pericolo, dovresti uscire stasera con un amico con l’obiettivo di incontrare nuove persone. Inoltre, è un’attività che non ti infastidisce.

Acquario

Oggi proverai una certa eccitazione all’idea di incontrare una persona. I tuoi amici potrebbero averti organizzato un appuntamento con qualcuno che sei single che conosci a malapena. E domande e dubbi assaltano il tuo cuore. Potrebbe anche essere semplicemente un’amicizia che vorresti approfondire. Dovresti essere ricettivo e di mentalità aperta. Rilassare. Acquario, se sai come sfruttare questa opportunità senza stressarti, avrai conquistato questo giorno.

Pesci

Oggi ciò di cui avrai bisogno è passare più tempo con i tuoi amici. Inoltre, Pesci, dovresti prenderti quel meritato riposo senza avere rimpianti. Quindi cerca di incontrare i tuoi amici più cari nel tardo pomeriggio per un drink. Oppure potresti anche organizzare una cena improvvisata con il tuo partner e invitare altre coppie. Sarai tutt’altro che l’unico a goderti questa notte a sorpresa di speciale relax.