Oroscopo Branko domani 22 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

L’energia planetaria ora vi dà l’opportunità di studiare, coltivare i vostri talenti ed eccellere in ciò che amate fare. Avrai un posto molto speciale con la tua famiglia in quanto ti ameranno e ti accetteranno così come sei. Sia il lavoro che la tua casa si completano a vicenda per rendere la tua vita molto piacevole. Numeri fortunati: 5, 28, 1.

Toro

Metterai la tua mente e il tuo cuore in ordine. Riconoscerai il tempo perso con persone totalmente incompatibili che non ti hanno reso felice. Ti darai rispetto e cercherai di amare chi ti mostra davvero rispetto, ammirazione, fedeltà e stabilità sia emotiva che materiale. Direte no all’inganno, alla gelosia e al dubbio. Numeri fortunati: 46, 7, 19.

Gemelli

Ci sono state situazioni nella tua vita familiare che ti hanno fatto maturare e soprattutto sviluppare una pazienza infinita con coloro che ami. Ora continuerai a rompere gli schemi nella tua vita, obsoleti e obsoleti. La tua immagine pubblica è esaltata e darai il tuo volto migliore al mondo. Diffonderete la vostra luce ovunque vi troviate. Numeri fortunati: 3, 20, 28.

Cancro

Lo straniero e gli stranieri avranno una forte influenza su di te. Ogni viaggio sarà molto divertente e ti darà nuova vita. Tutto il talento artistico che è bloccato in te, aprirà porte che erano chiuse. In amore non ci saranno lamentele mentre il tuo potere di seduzione si moltiplica. Numeri fortunati: 14, 10, 2.

Leone

Il lavoro incompiuto del passato torna a essere portato a termine. Ridi dei commenti e degli attacchi gratuiti perché sarai al di sopra di tutto. La tua instabilità finisce e ti ancori nella sicurezza e nella stalla. Ti renderai conto che ti sei evoluto spiritualmente e che la tua migliore guida sarà il tuo insegnante interiore. Numeri fortunati: 14, 3, 41

Vergine

Dì sì a ciò che la vita ti offre. Prenditi cura della tua salute rispettando l’autorità medica, avendo una dieta sana, esercitando e praticando un atteggiamento mentale positivo. Continuate a coltivare il vostro intelletto attraverso i libri, la musica, le arti. Non perdete mai la fede e raggiungerete l’impossibile. Numeri fortunati: 22, 8, 41.

Bilancia

La tua immagine e il concetto di te stesso cambiano, ti rendono più attraente e carismatico. Le opportunità romantiche ti sorprenderanno in luoghi strani ed esotici. Vi unirete, sia per amore che per amicizia, a esseri molto speciali. Ci sono cambiamenti molto positivi in termini di denaro e investimenti. Numeri fortunati: 44, 15, 2.

Scorpione

Siete in un periodo di rivoluzione spirituale. Porterete luce e guida a molti esseri che sono nell’oscurità e nell’ignoranza. Le vostre facoltà extrasensoriali sono esaltate. Scoprirai tutto e intuirai tutto. Romperai con dipendenze e sensi di colpa. Uscirai da idee obsolete che ti limitavano. Numeri fortunati: 18, 11, 23.

Sagittario

Tutto ciò che è artistico ti darà ora l’opportunità di dimostrare tutta la tua ricchezza interiore e i tuoi talenti per creare e abbellire il mondo in cui hai vissuto. La confusione nell’amore finisce. Ora solo chi sa come portarvi pace e tranquillità rimarrà al vostro fianco. Tieni presente che in amore riceviamo sempre ciò che seminiamo. Numeri fortunati: 5, 33, 29.

Capricorno

La tua professione ora ti manterrà molto attivo. Agisci in modo verticale, trasparente e cordiale e riceverai il riconoscimento. Sentirete di essere sulla strada giusta protetti da esseri di luce che vi allontaneranno dal dannoso e problematico. I vostri figli, se li avete, vi renderanno orgogliosi e felici. Numeri fortunati: 9, 46, 12.

Acquario

Controlla il ritmo della tua vita. Non vivere così in fretta perché quello che è per te nessuno te lo toglie. Rallenta tutto. Ora ti verrà data la possibilità di riflettere, analizzare e decidere cosa ti si addice davvero e di sapere come farti pagare caro. Tutto ciò che riguarda la metafisica attirerà potentemente la tua attenzione. Numeri fortunati: 37, 11, 6.

Pesci

La vostra coscienza si espande e avrete un contatto più diretto con le vostre guide spirituali. Ciò che avete seminato negli anni precedenti ora darà i suoi frutti. Ti sentirai emotivamente rafforzato. Il Cosmo cospira per renderti felice. Vi sentirete liberi e padroni assoluti del vostro destino. Entrano nella tua vita esseri che sapranno come valorizzarti. Numeri fortunati: 1, 32, 50.