Oroscopo Branko domani 23 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Hai un gran numero di sogni dentro di te e sei disposto a lottare per loro. Inoltre, la buona notizia è che puoi davvero realizzarli, ma per questo devi prendere le cose con più calma, in questi giorni sei consumato da una grande impazienza. Ma questa sarà una settimana importante e abbastanza fruttuosa.

Capricorno

Inizia per voi una settimana che avrà ottime prospettive dal punto di vista lavorativo e finanziario, ma allo stesso tempo sarà anche ricca di fatiche e difficoltà. Hai un grande successo alle porte, ma ti costerà molto raggiungerlo. Hai le idee molto chiare e niente può fermarti.

Acquario

La settimana che inizia oggi ha in serbo per voi un’ottima sorpresa in relazione al denaro e agli affari materiali. Allo stesso tempo, sarà anche il momento ideale per prendere iniziative in questi settori. Qualcosa per cui hai lottato con grande passione si avvererà in questi giorni e ti porterà un cambiamento in meglio.

Pesci

Inizierai questa nuova settimana di lavoro con una grande riluttanza o forse anche con la paura che la vita ti porti qualche spiacevolezza o che le tue illusioni crollino come un castello di carte. Tuttavia, nulla di tutto ciò accadrà e poco a poco te ne renderai conto e acquisirai fiducia. Oggi avrai una giornata difficile.