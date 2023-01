Oroscopo Branko domani 25 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Tutto ciò che ha a che fare con il mondo esterno è enfatizzato per te. Amici, contatti sociali e opportunità di crescita attraverso persone influenti sono presenti nella tua vita. Sei al momento di esporre i tuoi talenti, in modo che gli altri possano vedere in te quanto vali.Chiave del giorno: Equilibrio.Numeri fortunati: 15, 30, 57.

TORO

Prendi sul serio ogni dimostrazione d’amore. Non sarà sufficiente provare un’attrazione fisica, ma vorrai avere una buona comunicazione e compatibilità intellettuale. Non pretendere dal tuo partner più di quanto possa darti. Affronta la realtà e accettala così com’è.Chiave del giorno: Divertiti. Numeri fortunati: 2, 19, 34.

GEMELLI

Per servire e aiutare gli altri devi avere ragione con te stesso. Prenditi cura prima della tua salute mentale e fisica in modo da poterti manifestare come un essere sano, libero e amorevole. Non permettere agli altri di maltrattarti. Stai lontano dalle persone esigenti e controllanti.Chiave del giorno: Personalità.Numeri fortunati: 17, 25, 49.

CANCRO

I progressi professionali e le opportunità di lavoro sono presenti ora e sarai in grado di scegliere ciò che ti si addice meglio. Visualizza ciò che vuoi, come lo vuoi e metti tutto il tuo impegno affinché venga raggiunto. Se hai fiducia in te stesso, puoi ottenere ciò che desideri così tanto nella tua vita.Chiave del giorno: Romanticismo.Numeri fortunati: 6, 30, 51.

LEONE

Superi i problemi legati alla tua salute. Sviluppi una maggiore energia, sia fisica che mentale. Il nuovo richiamerà la tua attenzione, il mai provato da te. Ti amano e tu ti lasci amare. Fai bene ad abbassare la guardia, rilassarti e goderti quei momenti intimi. Chiave del giorno: Intraprendere. Numeri fortunati: 11, 23, 29.

VERGINE

Ti prenderai cura dei dettagli più che mai. Sei molto incline a qualsiasi cosa ti irriti o ti infastidisca, quindi evita discussioni o confronti. Non vuoi essere tu a provocare la guerra. Cerca di stare in posti tranquilli e con le persone che ti piacciono. Chiave del giorno: sincerità.Numeri fortunati: 4, 12, 41.

BILANCIA

Sii flessibile quando si tratta del tuo lavoro o della tua professione. Non vuoi fare tutto in un giorno. Organizzati, metti le cose in ordine di priorità. Coloro che ti criticano saranno quelli che in seguito ti loderanno. Il tuo genio e la tua creatività vengono esaltati e ciò che alcuni ritengono pazzesco, sarà il tuo successo. Chiave del giorno: Rinascita. Numeri fortunati: 24, 45, 46.

SCORPIONE

I pianeti ti danno il via libera per andare alla ricerca di ciò che desideri di più. Solo il tuo impegno e i tuoi buoni voti saranno sufficienti per ottenere ciò di cui hai bisogno in questo momento. Le stelle ti riempiono di bellezza e mettono in risalto il tuo fascino; usali a tuo vantaggio. Chiave del giorno: Ristrutturazione. Numeri fortunati: 19, 21, 31.

SAGITTARIO

Il romanticismo circonda coloro che non hanno trovato un partner, quindi è un buon momento per incontrare quella persona speciale. Evita le attività che mettono a rischio la tua salute. La comunicazione con chi ti circonda è esaltata e questo ti avvantaggia, sia nella tua professione che nelle tue relazioni personali. Chiave del giorno: rilassati. Numeri fortunati: 10, 55, 58.

CAPRICORNO

Qualcuno a te molto caro sta attraversando un momento difficile. L’amore passa attraverso le prove e se è serio e profondo sopravviverà. I problemi di denaro iniziano a vedere la luce e le tue preoccupazioni saranno un ricordo del passato. Continua a cercare una guida e chiedi consiglio a chi è al corrente. Chiave del giorno: Recensione.Numeri fortunati: 23, 43, 51.

ACQUARIO

Quei nuovi progetti che hai in mente aumenteranno la tensione in te. È molto importante non cadere nell’esaurimento fisico o mentale. È tempo di stabilire un equilibrio tra riposo e lavoro. Prenditi cura della tua salute, ne hai bisogno. Chiave del giorno: Decisioni. Numeri fortunati: 11, 34, 38.

PESCI

Ora è un buon momento per incontrare una persona speciale che lascerà tracce nella tua vita. Hai un’ottima comunicazione con la tua famiglia e con le persone con cui fai affari. Questo ti aiuterà nella tua professione e nelle tue relazioni personali. Chiave del giorno: Iniziativa. Numeri fortunati: 2, 21, 34.