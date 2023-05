Oroscopo Branko domani 3 maggio 2023: hai letto gli astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questa sarà per voi una giornata di forti contrasti, con alcuni momenti fortunati e felici, che si verificheranno soprattutto verso la prima metà della giornata o mezzogiorno, ma poi le cose potrebbero cambiare o oscurarsi un po’ a causa di qualche piccolo turbamento o battuta d’arresto familiare. inaspettato. Cerca di moderare il tuo carattere.È ora di prendere in mano la tua vita, Leo. Non fare affidamento su altre persone per risolvere i tuoi problemi. Potrebbe esserci un po’ di ansia nell’aria oggi che ti fa reagire in modo eccessivo a una situazione che normalmente non ti turba. Devi scavare e assumerti la responsabilità di uscire da questo ingorgo mentale o emotivo. Non fare affidamento su altre persone per farlo per te.

Vergine

A causa dell’influenza favorevole che riceverai oggi da Venere, ti aspetta una giornata più piacevole, piacevole o felice del solito, soprattutto nella tua vita intima, familiare o di coppia. Anche se devi lavorare, avrai rapporti migliori con i tuoi colleghi e capi. Tensioni o conflitti che oggi possono essere risolti.È tempo di mostrare alle altre persone che hai spina dorsale, Vergine. Può darsi che fino ad ora pochissime persone se ne siano accorte, visto che sei così flessibile e adattabile al cambiamento. Ti divarichi facilmente a valle e, di conseguenza, le persone potrebbero pensare di poterti controllare. Dimostra loro che non è così impostando la tua agenda e rispettandola.

Bilancia

La Luna inizierà a transitare nel tuo segno e stimolerà un po’ di più il lato emotivo della tua personalità, così come le questioni di cuore, ma il contrario è che potrebbe renderti più instabile e meno riflessivo, spingerti fare cose o prendere decisioni che in un altro momento non avresti fatto. Ma sarà una buona giornata.Potresti essere ansioso di avviare alcuni nuovi progetti oggi, Bilancia, anche se non sono necessariamente pronti o ben pensati. Devi prima imparare che la pazienza è la chiave. Saltare la pistola potrebbe causare una falsa partenza che ti squalifica dalla gara. Evita questo destino giocando a sangue freddo e tenendoti basso. Tieni i tuoi grossi calibri nascosti per ora. Non hai ancora bisogno di tirare fuori tutta l’artiglieria pesante.

Scorpione

Vivi il momento e sii felice delle cose belle che ti offre la vita, lascia che tutto scorra e non cercare di imporre la tua volontà o forzare gli eventi perché potresti ottenere un risultato contrario a quello che ti aspettavi, soprattutto in ciò che si riferisce alla tua vita sentimentale e relazioni intime. Sforzati di agire con saggezza.Oggi c’è una sensazione romantica e sognante a cui dovresti concederti, Scorpione. Se hai una persona speciale nella tua vita, questo è il giorno perfetto per condividere questi sentimenti! Prova a organizzare una cena a lume di candela a casa solo per voi due. Ma non sentirti sotto pressione per cucinare un pasto elaborato. Prendi del cinese e servilo sulla buona porcellana. Mantieni l’attenzione su voi due.