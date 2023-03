Oroscopo Branko domani 30 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Oxumaré ti aiuterà con le finanze, soprattutto durante le prime ore del giorno, quindi preparati a ricevere donazioni e prestiti o a proporre attività vantaggiose. Nel pomeriggio, il cambio di luna illuminerà la strada e ti permetterà di avanzare a passi da gigante.

Toro

Durante il giorno raggiungerai alleanze commerciali molto potenti. Nel pomeriggio dovrai controllare le tue emozioni senza spettatori. In questo viaggio fino ai confini del tuo interno scoprirai un grande tesoro. Devi essere disposto a liberarti definitivamente da ciò che ti trattiene.

Gemelli

Oxumaré ti aiuterà ad affrontare la giornata con un atteggiamento energico. Risolverai i problemi in sospeso con i primi raggi del sole e sarai in grado di goderti senza alcun accenno di tensione. Tutto indica che avrete una serata romantica, le previsioni notturne sono incoraggianti!

Cancro

Mostrerai al mondo quello che hai dentro e con il tuo magnetismo attirerai tutti gli occhi. Verso il pomeriggio avrai un’ottima stella per le questioni di lavoro, quindi è possibile che tu sviluppi un nuovo mestiere o ti venga offerto un lavoro.

Leone

Oxumaré ti aiuterà a superare un’esperienza del passato. Cogli l’occasione per pulire a fondo la tua casa e per sbarazzarti della vecchia spazzatura. Nel pomeriggio la fortuna vi accompagnerà nel gioco e in amore, quindi approfittate della buona corsa e godetevi la vita.

Vergine

Oggi troverai la persona giusta per raccontare i tuoi segreti e Oxumaré ti aiuterà a lasciare andare la lingua e sfogarti. Abbasserete anche le barriere e darete il vostro affetto agli esseri che amate di più senza chiedere nulla in cambio.

Bilancia

Oxumaré ti renderà il migliore dei commercianti, quindi ti direi di pensare a tutte le cose che comprerai con i soldi extra. Sarai anche accompagnato da persone allegre che trasmetteranno un messaggio molto positivo.

Scorpione

Oggi inizierai quei progetti personali che ti interessano così tanto. Inoltre, dovrai affrontare problemi finanziari. Voglio che tu faccia circolare il flusso di denaro perché in questo modo attirerai abbondanza e fortuna.

Sagittario

Puoi approfittare dell’aiuto di Oxumaré per riposare e riciclare le tue energie perché gradualmente le cose si riattiveranno e tu andrai avanti. Devi fidarti della tua visione e aprire la strada a chi verrà dopo di te, sai che le persone ti seguono!

Capricorno

Oxumaré ti aiuterà a implementare i cambiamenti e pianificare il tuo futuro. Nel pomeriggio dovrai abbassare il livello di attività fisica e mentale per riposare. Un’istanza di lettura, preghiera o riflessione ti permetterà di connetterti con il tuo insegnante interiore.

Acquario

Imparerai dalle esperienze passate e svilupperai un piano che ti porterà direttamente in cima. Avrai anche molti motivi per festeggiare in modo da poter organizzare un incontro con i tuoi amici, condividere la tua fortuna!

Pesci

Oxumaré ti aiuterà a fidarti di te stesso e a renderti conto che la fede nella tua persona è la tua principale fonte di potere, avrai anche la possibilità di ascendere e migliorare la tua reputazione. I risultati che otterrai saranno un prodotto di merito, quindi goditeli.