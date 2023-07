Oroscopo Branko domani 6 luglio 2023: gli astri perfetti Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone, il domani sarà un giorno di fiducia e determinazione. Sarai al centro dell’attenzione e potrai brillare nella tua luce unica. Sfrutta questa energia per raggiungere i tuoi obiettivi e perseguire i tuoi sogni. Non temere di mostrare la tua autenticità e di esprimere il tuo punto di vista. Le tue capacità di leadership saranno in evidenza, quindi approfittane per ispirare gli altri. Sarà una giornata di grande successo! È importante non abusare della propria salute e fare una pausa per riposare. Non essere impaziente, rilassati e lascia che gli altri facciano a modo loro di tanto in tanto. Tanto lavoro e la tua mente irrequieta, per trovare soluzioni a problemi immediati, possono indebolire le tue energie fisiche e mentali.

PAROLA SACRA: Pazienza

Pazienza NUMERI FORTUNATI: 5,14, 34

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per le Vergini, il domani sarà un giorno di ordine e organizzazione. Potresti sentirti motivato a sistemare le cose e a creare una routine più strutturata. Focalizzati sulle tue responsabilità e sii metodico nel completare i compiti. L’organizzazione sarà la chiave per raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda di bilanciare il lavoro con il tempo libero e di prenderti cura del tuo benessere. Sarà una giornata produttiva! Ora il tuo lato spirituale è esaltato. Cercherai di stare con te stesso, in silenzio e per questo hai bisogno di prenderti una pausa dal mondo un po’ frenetico e frenetico che vivi quotidianamente. Chi cerca l’amore può trovarlo nei luoghi di ritiro o nei centri di preghiera. La compatibilità spirituale è importante per te in questo momento.