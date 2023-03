Oroscopo Branko domani 6 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 6 marzo Sagittario

Un potente transito della Luna ti farà sentire più bisogno del solito di valorizzare la tua vita intima e le questioni di cuore in generale, ma forse avrai anche bisogno della pace della tua casa, del riposo e della calma con i tuoi cari. In ogni caso sarà una buona giornata e se vuoi puoi averla.

Oroscopo Branko 6 marzo Capricorno

Avrai una domenica più di lavoro e trambusto che di riposo, un giorno ideale per riflettere sui tuoi affari mondani e dare qualche svolta o modifica necessaria al tuo lavoro o ai tuoi affari finanziari. Oggi farai i piani e la prossima settimana li eseguirai, e in questo modo trascorrerai una giornata felice in cui ti sentirai di nuovo molto utile.

Oroscopo Branko 6 marzo Acquario

Magnifica giornata di viaggio e di interazione, in cui vivere momenti di grande entusiasmo o bellezza. E se rimani a casa sarà una di quelle giornate tipo in cui sei al telefono e tutti ti chiamano per condividere con te una moltitudine di cose. Sarà senza dubbio una giornata felice, o almeno una delle tante piacevolissime sorprese.

Oroscopo Branko 6 marzo Pesci

È tempo di raccogliere i frutti del tuo lavoro e della tua insonnia, ma non nella tua vita professionale ma nelle tue relazioni più intime e amate. Le buone influenze planetarie faranno tornare da te la grande serie di cose buone che hai fatto per le persone intorno a te. Oggi non sarà un giorno per dare, ma per ricevere.