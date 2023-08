Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 agosto 2023, i segni

L’astrologia continua a catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, e domani, 28 agosto 2023, non fa eccezione. I due astrologi più famosi d’Italia, Branko e Paolo Fox, ci svelano cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani. Scopriamo insieme le previsioni per i vari segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Branko: La giornata si preannuncia carica di energia e vitalità per gli Ariete. Sarà un ottimo momento per intraprendere nuove attività o progetti. Non lasciatevi scoraggiare dalle sfide, ma affrontatele con determinazione.

Paolo Fox: La vostra creatività sarà in primo piano domani, Ariete. Approfittate di questo momento per esprimere le vostre idee e cercare nuove fonti di ispirazione.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Branko: I nati sotto il segno del Toro dovranno prestare attenzione alla sfera emotiva. Evitate discussioni accese e cercate di mantenere la calma in situazioni stressanti.

Paolo Fox: Sarà una giornata favorevole per le relazioni sociali, Toro. Avrete l'opportunità di fare nuove conoscenze e rafforzare legami esistenti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Branko: Gli astri promettono nuove opportunità per i Gemelli. Siate pronti a cogliere al volo ogni occasione che si presenterà.

Paolo Fox: La vostra mente sarà particolarmente acuta domani, Gemelli. Approfittatene per risolvere questioni complesse e prendere decisioni importanti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Branko: La giornata sarà all’insegna della comunicazione per i nati sotto il segno del Cancro. Esplicitate i vostri pensieri in modo chiaro e sincero.

Paolo Fox: Sarà un momento propizio per mettere in atto progetti a lungo termine, Cancro. La pazienza e la determinazione saranno le vostre alleate.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Branko: I Leoni dovranno fare attenzione alle spese eccessive. È importante mantenere un equilibrio tra i desideri e le necessità finanziarie.

Paolo Fox: Sarà una giornata in cui l'aspetto emotivo avrà un ruolo rilevante, Leone. Dedicate tempo alle relazioni affettive e alla cura di voi stessi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Branko: I nati sotto il segno della Vergine potrebbero trovarsi di fronte a scelte importanti. Valutate attentamente le opzioni e affidatevi al vostro istinto.

Paolo Fox: La vostra razionalità sarà un punto di forza domani, Vergine. Utilizzatela per affrontare situazioni complesse e prendere decisioni sagge.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Branko: Sarà una giornata propizia per le relazioni sociali, Bilancia. I rapporti interpersonali saranno al centro dell’attenzione.

Paolo Fox: L'equilibrio sarà fondamentale domani, Bilancia. Cercate di trovare una via di mezzo tra le diverse sfaccettature della vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Branko: Gli Scorpione potrebbero sentirsi particolarmente riflessivi. Prendetevi del tempo per analizzare le vostre emozioni e percorrete la strada del self-care.

Paolo Fox: Sarà un momento favorevole per intraprendere nuove attività, Scorpione. Osate e sperimentate senza paura.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Branko: Le prospettive professionali dei Sagittario potrebbero vedere una svolta positiva. Approfittate di questa fase per avanzare nella vostra carriera.

Paolo Fox: La vostra voglia di libertà e di esplorazione sarà evidente, Sagittario. Sfruttate questa energia per scoprire nuovi orizzonti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Branko: I nati sotto il segno del Capricorno dovranno fare attenzione alle relazioni interpersonali. Cercate di ascoltare gli altri e di evitare conflitti inutili.

Paolo Fox: La vostra razionalità sarà un punto di forza domani, Capricorno. Utilizzatela per prendere decisioni ponderate e lungimiranti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Branko: Sarà un momento propizio per i progetti creativi, Acquario. Assecondate la vostra vena artistica e cercate di dare forma alle vostre idee.

Paolo Fox: Le relazioni sociali saranno al centro dell'attenzione, Acquario. Coltivate i legami con gli altri e condividete le vostre esperienze.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)