Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 21 al 27 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Gli astri promettono una settimana dinamica e piena di opportunità per i Leone. La tua sicurezza personale sarà in crescita, e questo si rifletterà positivamente nelle tue interazioni sociali e lavorative. È il momento perfetto per mettere in mostra le tue abilità e percorrere nuove strade. Tuttavia, mantieni l’umiltà e la gratitudine, poiché queste virtù ti porteranno lontano.

Consiglio in grassetto: Abbraccia le opportunità, ma mantieni sempre una dose di umiltà e gratitudine.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, questa settimana si prospetta come un periodo di riflessione e di analisi interiore. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nei tuoi pensieri e di focalizzarti su ciò che è veramente importante per te. È anche un momento favorevole per avviare nuovi progetti o per apportare miglioramenti alla tua routine quotidiana.

Consiglio in grassetto: Dedica del tempo all’auto-riflessione e usa questa energia per iniziative positive.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La settimana promette equilibrio e armonia per i nati sotto il segno della Bilancia. Le relazioni saranno al centro dell’attenzione, e potresti trovare nuove modalità per creare connessioni più profonde con gli altri. È anche un momento favorevole per esprimere la tua creatività e per cercare soluzioni armoniose in situazioni complesse.

Consiglio in grassetto: Coltiva le tue relazioni e cerca l’armonia nelle sfide che incontri.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana si prospetta come un periodo di intuizione e trasformazione per gli Scorpione. Potresti sentirsi attratto da questioni più profonde e misteriose. È il momento perfetto per fare ricerche o per esplorare interessi esoterici. Non temere di lasciare andare ciò che non ti serve più; questo ti permetterà di aprire spazi per nuove opportunità.

Consiglio in grassetto: Segui la tua intuizione e abbraccia il cambiamento come veicolo di crescita.