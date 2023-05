Oroscopo Branko settimanale dal 26 maggio al 1 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore

Nella sfera sentimentale, potreste sperimentare una maggiore libertà ed espansione. Sia che siate in una relazione stabile o single, sarà un periodo favorevole per esplorare nuovi orizzonti e ampliare i vostri orizzonti emotivi. Siate aperti all’avventura e alle connessioni profonde. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione e seguite il flusso dell’amore.

Carriera

Nel campo professionale, potreste trovarvi di fronte a nuove opportunità che richiedono il vostro coraggio e la vostra determinazione. Siate pronti a mettervi in gioco e a perseguire i vostri obiettivi con passione. La vostra creatività e la vostra capacità di adattamento saranno essenziali per ottenere il successo desiderato. Mantenete uno spirito avventuroso e non abbiate paura di esplorare nuovi settori.

Salute

La vostra salute e il vostro benessere saranno importanti questa settimana. Prendetevi cura del vostro corpo attraverso un’adeguata alimentazione e regolare attività fisica. Date spazio alla vostra mente per rilassarsi e rigenerarsi, magari attraverso la meditazione o altre pratiche di consapevolezza. Mantenete un equilibrio tra il lavoro e il riposo per preservare la vostra energia vitale.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore

Per i Capricorno in una relazione, questa settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e sicurezza emotiva. Approfittate di questo periodo per approfondire la vostra connessione con il vostro partner e per creare momenti speciali insieme. Se siete single, potreste sentirvi più selettivi nella scelta di un potenziale partner. Ascoltate il vostro cuore e non abbiate paura di aspettare la persona giusta.

Carriera

Sul fronte lavorativo, potreste trovarvi di fronte a nuove sfide che richiedono il vostro impegno e la vostra disciplina. Siate pronti a mettere in atto una pianificazione accurata e a seguire un approccio strategico. La perseveranza e la determinazione saranno fondamentali per ottenere risultati positivi. Mantenete l’attenzione ai dettagli e puntate verso l’eccellenza.

Salute

La vostra salute sarà al centro delle vostre attenzioni questa settimana. Assicuratevi di seguire una dieta equilibrata e di praticare regolarmente attività fisica. Prendetevi del tempo per rilassarvi e per fare attività che vi portano gioia e serenità. L’equilibrio tra il lavoro e il tempo libero sarà cruciale per mantenere il benessere complessivo.