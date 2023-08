Oroscopo Branko settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le energie astrali favoriscono i Leone in ambito professionale questa settimana. Potresti ricevere riconoscimenti o opportunità di crescita. È il momento di mettere in mostra le tue abilità e di lavorare duramente per i tuoi obiettivi. Branko ti consiglia di mantenere la fiducia nelle tue capacità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per i Vergine, questa settimana si concentra sul benessere mentale e fisico. È un buon momento per adottare nuove pratiche di auto-cura e per dedicare del tempo a te stesso. L’oroscopo di Branko suggerisce di praticare la meditazione o l’attività fisica per mantenere l’equilibrio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le influenze astrali indicano che i Bilancia potrebbero affrontare sfide nelle dinamiche relazionali. È importante comunicare apertamente e affrontare eventuali conflitti con maturità. Branko ti consiglia di lavorare insieme agli altri per risolvere le questioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità finanziarie per gli Scorpione. È il momento di esaminare le tue finanze e di pianificare per il futuro. L’oroscopo di Branko suggerisce di essere attenti alle decisioni finanziarie e di evitare rischi eccessivi.