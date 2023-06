Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti dover, da buon Ariete quale sei, affrontare alcune sfide con coraggio. Sei titubante e cerchi di guadagnare tempo. Forse hai fatto due proposte professionali che ti interessano e devi prendere una decisione. Potresti anche chiederti chi potrebbe essere il tuo futuro capo o forse è una scelta amorevole. Ma qui, è probabilmente la tua futura moglie / marito che deve scegliere. Lavoro o amore, devi decidere ora perché nessuno aspetterà a lungo.

Toro

Questo giorno potrebbe essere l’ideale per raggiungere accordi o firmare contratti di ogni tipo. Quindi, se alcuni Toro stanno pensando di collaborare con qualcuno in un’azienda, ora potrebbe essere il momento perfetto. Sarai pronto a partire, a condizione che tu abbia fatto le tue ricerche su di esso. Qualunque sia l’oggetto del contratto, oggi non sbaglierai. Ma tieni presente che può anche essere un contratto d’amore al più alto livello e si chiama matrimonio.

Gemelli

Oggi sarà per i Gemelli come un San Valentino anticipato. Guarda la tua email e in nessun caso perdere di vista il tuo cellulare perché la sorpresa potrebbe essere considerevole. Potrebbe essere una vecchia conoscenza che non vedi da così tanto tempo che ti commuoverai. Ma potrebbe anche essere una lettera d’amore da qualcuno che hai incontrato di recente. Una giornata ricca di emozioni e sensazioni di ogni tipo. Ma soprattutto, sii onesto con te stesso.

Cancro

Oggi potresti beneficiare dei consigli di altri Tumori. Di solito, sei tu che dai la tua opinione alle persone intorno a te. Ma in questo giorno i ruoli saranno distribuiti in modo diverso. Soprattutto, non cercare di combattere niente e nessuno, perché i consigli che ti daranno ti salveranno dal fare scelte sbagliate. O forse un tuo amico ha qualche consiglio per te sui tuoi dubbi d’amore. Ad ogni modo, non dimenticare di spalancare le orecchie.

Leone

Oggi probabilmente non è il giorno ideale per alcuni Leone per esprimere apertamente i risentimenti che sono stati accumulati nei confronti di certe persone. In questo momento sei un po’ teso e prendi le cose un po’ troppo a cuore. Per qualsiasi altra cosa tu voglia, non arrabbiarti se l’altra persona non accetta di vedere la verità così com’è. Sii paziente perché domani risolverai le tue differenze.

Vergine

Un matrimonio potrebbe profilarsi all’orizzonte per i nativi della Vergine. Una coppia di amici dello stesso segno zodiacale e che conosci da tempo hanno deciso di fare il passo e sceglierti come testimone. Le emozioni che provocheranno in te potrebbero dare una spinta alla tua vita amorosa. Non dovresti essere sorpreso se tutto il giorno i tuoi occhi brillano di eccitazione. Approfittate di questi momenti di gioia.

Bilancia

Oggi ti ritrovi perso nei tuoi pensieri e hai difficoltà a concentrarti. Da buona Bilancia potresti pensare a chi potrebbe essere il tuo partner o la tua donna / uomo ideale. E, inoltre, sogni di vincere il primo premio della Primitiva e dell’EuroMillion per acquistare una decappottabile e una grande villa al mare. Ma dovresti provare a fare un po ‘di lavoro. Le contingenze economiche possono rapidamente richiamarti a considerazioni più pratiche.

Scorpione

Dovresti passare più tempo con le persone che ami perché la giornata si presta ad essa per gli Scorpioni. Se sei single, divertiti con i tuoi amici. Se hai messo su famiglia, cogli l’occasione per sviluppare progetti motivanti in cui tutti possano essere coinvolti. Non fare tutto da solo, condividi i compiti in modo che tutti partecipino e meritino di ricevere la loro ricompensa. Non complicarti, cioccolato per i bambini e fiori per il tuo partner, a meno che tu non abbia un’idea più originale.

Sagittario

Come tutti i Sagittari, a volte ti senti in grado di sondare gli altri o esplorare le emozioni profonde degli altri solo ascoltando attentamente o seguendo le tue intuizioni. Tuttavia, la tua timidezza e fragilità ti impediscono anche di essere realistico nelle tue relazioni sociali e professionali. Un consiglio, presta molta attenzione alla tua persona oggi. Non lasciatevi guidare solo dai vostri sentimenti, dimostra la vostra capacità di discernimento.

Capricorno

Oggi il tuo umore sembra essere un po ‘instabile sia per te che per alcuni Capricorno. Ciò sarà senza dubbio dovuto a una sensazione passeggera di inutilità. Più che mai senti quella miscela misteriosa dentro di te, che, allo stesso tempo, è elegante e sensuale. Ma, soprattutto, lasciati andare e concediti il piacere di vedere come in strada lo sguardo degli altri si volge verso di te. Scoprirai che ti farà sentire più sicuro, più sicuro e più orgoglioso di te stesso.

Acquario

Durante il giorno dovresti prestare particolare attenzione ai tuoi cari. Possono nasconderti la verità o non aprirsi molto facilmente. Se hai figli, uno di loro, che è l’Acquario come te, può sentirsi molto infelice a scuola o avere problemi con i suoi amici. A meno che anche il tuo partner non abbia bisogno di aprirti il cuore. Anche se i tuoi cari non ti parlano, sii consapevole delle loro difficoltà e prenditi cura di loro.

Pesci

In questo giorno i Pesci vi troveranno particolarmente sereni e capaci di gestire le vostre emozioni. Nel tuo caso e se si presenta l’occasione, avrai tutto l’interesse del mondo a dirigere un progetto ambizioso e utilizzare le tue capacità professionali. Non aver paura del fallimento, hai tutte le carte in mano per avere successo. Ma la cosa decisiva sarà la tua volontà e, soprattutto, la tua voglia di scommettere su un progetto con sostanza. Sta a te determinare quali sono le tue priorità.