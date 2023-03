Oroscopo Paolo Fox domani 1 aprile 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Hai problemi cardiaci da risolvere? È del tutto possibile, quindi dovresti controllare le configurazioni planetarie del giorno. Se è così, Ariete, dovresti provare a pensare ai tuoi problemi con l’idea che occupi più spazio. La tua naturale umiltà ti spinge a ritirarti e a volte qualcosa dentro di te soffre. Di cosa vi lamentate? Bene… del tuo bisogno di essere amato. Viene presentato un fine settimana vivace e avventuroso. Amore : pianifica una fuga veloce o una giornata in coppia, alimenterà la fiamma. Lavoro : Vivi la giornata con slancio e voglia di riposare. Denaro : stai portando l’economia meravigliosamente. Salute : Ottime condizioni.

Toro

Questo potrebbe essere un buon momento per rivedere tutti i tuoi successi. Può darsi che tu abbia cercato gloria o riconoscimento da un certo pubblico per molto tempo. Questo ti ha fatto avere la sensazione di essere amato e di essere qualcuno. Ma, Toro, in questo momento sarebbe molto meglio per te lasciare tutto questo. Hai ancora molto da fare, lontano da tutti questi trofei… Si presenta una grande giornata, sarai abbastanza contento e animato. Amore : i single avviano nuove amicizie Lavoro : cerchi un modo per rompere gli schemi con i lavori. Denaro : economia equilibrata. Salute : Attenzione ai piedi.

Gemelli

Questa sarà in generale una giornata molto piacevole e che ti darà l’opportunità di meditare sulle tue relazioni d’amore. Oggi sarà come se stessi guardando un album fotografico, perché vedrai delle foto e avrai emozioni che ti torneranno. Tutto ciò dovrebbe permetterti di fare un ottimo riassunto dell’ultimo mese. E, Gemelli, probabilmente lo ricorderai per molto tempo. Oggi sarà una giornata in cui sarai abbastanza rilassato, governando tutto con calma. Amore : Coppie, grande giornata. Lavoro : Giornata normale. Massima concentrazione. Denaro : impara a gestire meglio la tua economia. Salute : Ottima salute.

Cancro

Ecco una configurazione astrale che ti fa pensare ad un incontro romantico, ma aspetta un po’ prima di correre. Le cose non sono pronte. Se il tuo appuntamento presenta qualche resistenza a continuare, soprattutto, non insistere. Cancro, dovresti aspettare almeno una settimana e vedere se sei pronto per intraprendere questa avventura. Se in una settimana ti sei dimenticato… devi finire la frase? Amore : i single iniziano ad espandersi. Lavoro : Giornata normale. Possibili cambi di orario, o nella giornata. Denaro : ottima gestione. Salute : Sii costante.