Oroscopo Paolo Fox domani 18 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Sagittario

Affidati alle persone più fidate nel tuo ambiente per raggiungere la persona che ti piace. Sarà più facile che da solo. Ma fai attenzione, che qualcuno vicino a te non ti preceda. Oggi non sarà il tuo giorno migliore per relazionarti con gli altri. Preferirai stare in un angolo a guardare la vita che passa, pensare alle tue cose e goderti la solitudine. È un passeggero. Mantenere gli amici è importante, ma sapere con chi sei veramente è ancora più importante. Se pensi che uno dei tuoi amici ti stia tradendo o prendendo in giro, non esitare a ignorarlo.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Capricorno

Collaborare con gli altri ti aprirà le porte prima di quanto pensi, anche se a volte ti sembra che se ne stia approfittando. Monitorare il dolore alle gambe e, se necessario, visitare uno specialista. Ti stai allontanando da qualcuno che ha significato molto per te fino ad ora. Potresti averne bisogno in questo momento, ma non interrompere una relazione che è stata molto arricchente. La tua natura aperta e la tua mancanza di precauzioni possono indurre altre persone a intrufolarsi in aspetti sensibili della tua vita senza avere alcun permesso. Chiarisci quali sono i tuoi limiti.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Acquario

Una forte lite tra persone a te care, forse i tuoi genitori, ti influenzerà molto. Anche se ti senti molto preoccupato, cerca di stare in disparte e di intervenire solo per calmare gli animi. Il vostro rapporto sentimentale sembra andare meglio di quanto vi aspettaste qualche settimana fa. Potrebbe anche migliorare se dai al tuo partner un po’ più di spazio privato e gli dai la possibilità di sognare. Se hai in portafoglio un viaggio di piacere, non pensarci e parti per un’avventura, ma non dimenticare di lasciare tutto ben legato al lavoro o potresti ricevere una telefonata fastidiosa.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Pesci

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per parlare di cose tabù sul lavoro. In modo calmo e rilassato, comunica le tue preoccupazioni e lamentele alla parte appropriata. Vincerai. Oggi dovrai affrontare una situazione conflittuale in cui dovrai usare il tuo senso di responsabilità. Preparati a misurarti. Un giorno propizio per le avventure sessuali, soprattutto se stai cercando un incontro piacevole che non comporti un impegno per una relazione a lungo termine. Prendi le dovute precauzioni.