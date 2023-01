Oroscopo Paolo Fox domani 26 gennaio 2023, le previsioni zodiacali

ARIETE

Vorrai essere un po’ ritirato ora e tranquillo con i tuoi pensieri. Lo spirituale e il religioso vi coinvolgeranno in attività che hanno a che fare con questi temi e vi motiveranno ad aiutare i più bisognosi. L’amore è intorno a te e presto sarai sorpreso di scoprire chi vive innamorato di te. Chiave del giorno: Concentrazione. Numeri fortunati: 14, 33, 60.

TORO

Esci da legami malsani, ma cercherai conforto in un’altra persona con la quale sarai coinvolto e coinvolto emotivamente. La tua cerchia sociale si espande e con questo arrivano nuove opportunità in tutti gli aspetti della tua vita. Devi prenderti cura della tua parte emotiva, il tuo successo dipende da questo. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati: 2, 21, 47.

GEMELLI

Non esitate a chiedere aiuto a chi lavora con voi. Ti risponderanno nella misura in cui ne avrai bisogno. Il futuro sembra molto migliore di quanto ti aspettassi, devi solo mantenere la fede e lavorare insieme a coloro che credono in te. Delegare le responsabilità ad altri. Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 4, 23, 46.

CANCRO

È tempo di mettere in atto i tuoi piani finanziari in modo da poter recuperare finanziariamente. Segui il tuo intuito su come e dove investire i tuoi soldi. Ciò per cui hai combattuto così duramente si materializza per te. Sii più flessibile con ciò che non puoi cambiare. Fidati della tua fortuna. Chiave del giorno: Accettazione. Numeri fortunati: 11, 24, 49.

LEONE

Le tue azioni possono essere fraintese. Chiarisci i dubbi facendo vedere ai tuoi cari, che lo fai per loro, lo fai per amore. Esprimi il tuo amore incondizionatamente poiché ciò che fai per gli altri, lo farai anche per te stesso. Più amore dai, più ne riceverai. Chiave del giorno: Liberazione. Numeri fortunati: 1, 44, 50.

VERGINE

Ora non ci sarà nessuno che possa fermare il tuo flusso di energia. Avrai voglia di goderti tutti i piaceri che la vita ti offre. Ti ritrovi con il potere di dirigere la tua vita nella direzione che meglio ti si addice e come preferisci. Ottimo periodo per fare shopping e investire in effetti personali. Chiave del giorno: Fascino. Numeri fortunati: 19, 38, 56.

BILANCIA

Le cose relative al tuo partner assumono una grande importanza per te. Anche i tuoi amici ora svolgono un ruolo importante nella tua vita. Devi unirti a loro e unire gli sforzi per realizzare i tuoi scopi. Servirai come mediatore in questioni familiari piuttosto tese e instabili. Chiave del giorno: Attenzione. Numeri fortunati 15, 26, 51.

SCORPIONE

Il tuo modo di vedere la vita entra in un periodo di trasformazione. Anche mentre cerchi la tua indipendenza, dovrai bilanciare i tuoi bisogni e ascoltare. Non trascurare la tua salute, continua con i tuoi esercizi e pratica buone abitudini alimentari. Non dimenticare di divertirti. Chiave del giorno: Occasione. Numeri fortunati 2, 7 31.

SAGITTARIO

Il tuo magnetismo personale è molto forte in questo momento, usalo a tuo vantaggio. Chi cerca una compagna la troverà sicuramente. Fidati del tuo intuito e andrai lontano. Le tue finanze migliorano se sei positivo. Non aver paura del fallimento, alzati più forte per riprovare. Chiave del giorno: Fedeltà. Numeri fortunati: 2, 16, 45.

CAPRICORNO

Ora puoi contare sull’aiuto incondizionato della famiglia e dei buoni amici per realizzare qualsiasi progetto tu abbia deciso di realizzare. La tua vita sociale è ancora molto attiva e molto produttiva. Non lasciare passare dettagli importanti per quanto riguarda il tuo partner. Ascolta attentamente ed esprimiti con molto amore. Chiave del giorno: Equilibrio. Numeri fortunati: 17, 30, 48.

ACQUARIO

Il tuo interesse a recuperare finanziariamente sta iniziando a mostrare i suoi frutti. Non deviare dai tuoi obiettivi che sei sulla strada giusta. Il tuo partner o amante ti mostrerà il suo amore in un modo molto particolare. Il fattore sorpresa prevale per dare un tocco di follia alla tua vita. Chiave del giorno: supporto. Numeri fortunati 3, 13, 51.

PESCI

Il lavoro e le tue preoccupazioni ti stanno rendendo una persona molto irascibile. Dovrai fare uno sforzo per bilanciare il tuo lavoro con i tuoi desideri personali. L’armonia intorno a te deve essere la cosa più importante per te in questo momento. Prenditi del tempo per pensare e riflettere. Chiave del giorno: Decisione. Numeri fortunati: 9, 32, 43.