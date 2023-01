Oroscopo Paolo Fox domani 29 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio Ariete

Smetti di manipolare il tuo partner a piacimento. Le decisioni devono essere prese in coppia con il consenso di entrambi. Non hai sempre ragione su tutto. Cerca di approfondire i legami con i tuoi amici più cari, non tutto è sempre superficiale. Chiave del giorno: consenso.Numeri fortunati: 21, 25, 56.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio Toro

Non dovresti aver paura dei cambiamenti. Il tuo lavoro e la tua vita professionale stanno per risentirne. Devi essere forte per essere in grado di incanalarli in modo positivo. Inizia ad aprire il tuo cuore, non respingere tutti quelli che ti si avvicinano o rimarrai solo.Chiave del giorno: Apertura.Numeri fortunati: 12, 45, 47.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio Gemelli

Un ottimo momento con gli amici potrebbe essere la scusa ideale per iniziare a prendere decisioni importanti nella tua vita personale. Riceverai molti suggerimenti importanti che possono aiutarti. Inizia a bere più acqua al mattino.Chiave del giorno: riarrangiamento. Numeri fortunati: 31, 43, 55.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio Cancro

Avrai una forte delusione da parte di un collega. Non prenderlo come qualcosa di tragico nella tua vita, ma devi capire che non tutti hanno i tuoi stessi valori e il tuo modo di pensare. Torna agli esercizi aerobici, ti aiuteranno. Chiave del giorno: Coraggio.Numeri fortunati: 3, 24, 50.