Oroscopo Paolo Fox domani 7 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo Leone

Inizierai una settimana fruttuosa o fortunata, anche se qualcosa di più combattivo o frenetico della precedente. Affronterai tutti i tipi di lotte e sfide, prendendo sempre l’iniziativa e affrontando le difficoltà senza alcun timore, perché avrai l’aiuto e la protezione di persone importanti che ti amano e ti ammirano.

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo Vergine

Oggi ti aspetta uno di quei giorni di lotta e di difficoltà da superare in cui a volte ti sembrerà che il mondo sia contro di te. In realtà vi andrà tutto bene e risolverete i problemi affrontandoli con mentalità bellicosa, come se fosse una battaglia. Ma c’è il rischio di tensioni con i tuoi intimi.

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo Bilancia

Inizi una settimana di grandi sorprese, la stragrande maggioranza delle quali positive. Ciò che hai seminato, da una parte, il destino ti restituirà dall’altra; La fortuna entrerà nella tua vita in modi diversi, specialmente nelle questioni relative al lavoro e alle finanze. Possibile arrivo inaspettato di denaro in ritardo.

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo Scorpione

Oggi devi stare molto attento se ti offrono la possibilità di partecipare a un’attività o qualsiasi altra opportunità che ti dia la sensazione che sia qualcosa di molto buono, in realtà potrebbe essere una truffa o qualcosa che all’inizio sembra andare bene ma poi finirà rovinosamente. Pensa prima di agire.