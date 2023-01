Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 gennaio 2023: lo zodiaco migliore per amore, denaro, lavoro e cambiamenti

ARIETE

La connessione del segno dell’Ariete con le tue amicizie sarà alta all’inizio della settimana. Già gli incontri tesi della Luna con Venere, Saturno e Marte richiedono un ritmo più moderato da parte tua martedì. Giovedì, fai attenzione che l’insoddisfazione non prenda il sopravvento. Nel fine settimana, con l’avvicinamento tra la Luna e Plutone, ti sentirai più sicuro di promuovere cambiamenti nella tua vita.

TORO

L’articolazione delle collaborazioni prende forma con il cielo astrologico della settimana per il segno del Toro . Martedì è il momento di fare affidamento sul tuo senso critico e sulle tue capacità diplomatiche per appianare i conflitti. Venerdì compirai le tue azioni con coraggio e determinazione, grazie al movimento degli astri. Sabato e domenica l’incontro tra la Luna e Plutone contribuisce alla vostra maturazione di fronte a contesti mutevoli.

GEMELLI

La nuova fase della Luna chiede al Segno dei Gemelli di rivolgere la sua attenzione alla qualità della vita questa settimana. Cogli l’occasione per tornare o iniziare a praticare esercizi fisici. Con la tensione lunare con Venere, Saturno e Marte, evitate azioni affrettate per non rompere i vostri vincoli di fiducia. Alla fine della settimana, il Sole nell’area spirituale rafforza i tuoi ideali. Abbi il coraggio di affrontare nuove esperienze!

CANCRO

La settimana si rivela favorevole al segno Cancro per godersi la vita con i propri amici. I tuoi legami di fiducia e amicizia saranno rafforzati con la Luna verso la nuova fase. Giovedì, il pessimismo potrebbe prendere piede con la tensione Luna-Nettuno. Cerca soluzioni invece di concentrarti sui problemi. Goditi il ​​fine settimana in attività culturali e intellettuali.

LEONE

Il cielo della settimana favorisce il rinnovo delle collaborazioni nel Segno del Leone . Mercoledì la tua giornata sarà piena di idee. Luna e Giove armonizzati elevano la tua creatività. Collaborazione sarà la parola d’ordine! Nel fine settimana le iniziative di gruppo tendono a dinamizzare le vostre relazioni, poiché la Luna va presto nella casa delle relazioni, ma evitate di impegnarvi oltre le vostre possibilità, poiché Urano mette in guardia la domenica.

VERGINE

Le idee innovative prendono slancio per il segno della Vergine all’inizio della settimana. Martedì, la tensione lunare ti chiede di provare a liberarti dalla negatività e salvare la fiducia in te stesso che esiste in te. Nel fine settimana, l’allerta è evitare conflitti con le persone con cui vivi. La diplomazia non può mancare! Apriti per inserire nuove abitudini nella routine!

BILANCIA

Il cielo della settimana mette in risalto le capacità creative del Segno della Bilancia . Scommetti sull’articolazione delle partnership, mentre la Luna passa alla nuova fase e si sposta tra le case materiali e sociali. Mercoledì, le tue capacità comunicative fioriscono nell’armonia Luna-Giove, contribuendo a conciliare i tuoi interessi con le persone intorno a te. Alla fine della settimana, cogli l’occasione per divertirti, ma non lasciare da parte la prudenza.

SCORPIONE

Il segno dello Scorpione dovrebbe dare la priorità ai momenti che migliorano la qualità della tua vita quotidiana, data la nuova fase della Luna e il passaggio di questa stella tra il tuo segno e il settore familiare. L’armonia Luna-Giove contribuisce al dinamismo e all’agilità dei tuoi progetti. Venerdì, con il Sole nell’area famiglia, si rafforza il rapporto con le persone con cui vivi. La domenica, cerca di bilanciare i tuoi interessi con quelli dei tuoi coetanei e negozia accordi di fronte a eventuali incompatibilità.

SAGITTARIO

Il cielo della settimana rivela che è tempo di superare il segno del Sagittario . Nei prossimi giorni cerca di affrontare la vita con leggerezza e salva le abitudini che ti fanno bene! Nel fine settimana emerge il tuo senso critico a favore degli aspetti materiali e pratici della vita quotidiana, considerando la Luna e Plutone in armonia. Nel fine settimana apriti al dialogo con i tuoi coetanei e valorizza le proposte innovative.

CAPRICORNO

Le azioni collaborative contribuiscono al rinnovo delle partnership del Capricorno all’inizio della settimana. Scommetti sulle attività che promuovono il tuo benessere nei prossimi giorni. Evita lo stress dei conflitti. Venerdì sarai preparato per le opportunità che si presentano. Nel fine settimana, la Luna si avvicina a Plutone, portandoti ad approfondire i tuoi progetti personali e indirizzare il tuo senso critico per perfezionarli.

ACQUARIO

Le ambizioni del segno dell’Acquario ricevono un colpo di energia questa settimana, con la Luna che entra nella nuova fase e si sposta tra il settore professionale e il tuo segno. Nei prossimi giorni, sii aperto a nuove possibilità, Acquario, poiché le idee creative tendono ad emergere in questa fase! Nel fine settimana, cerca di essere aperto ai cambiamenti, poiché la Luna entra nella nuova fase nel tuo segno e si armonizza con il Sole e Marte, snellindo i tuoi occhi sulla vita!

PESCI

La percezione delle sfide dei Pesci aumenta questa settimana, aiutandoti a stabilire le priorità e trasformare la tua vita. Giovedì, cerca di mantenere una mente aperta alla possibilità di nuove sfide professionali. Crea le tue opportunità! Già nel fine settimana sale la vostra percezione delle sfide, così come l’unione familiare in tempi di crisi, perché anche oggi la Luna entra nella nuova fase.