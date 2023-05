Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 27 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cari Sagittario, questa settimana potreste sentire un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti e ampliare i vostri orizzonti. Giove, il vostro pianeta guida, vi spinge a cercare nuove avventure e conoscenze. Potreste vivere momenti di grande gioia e ottimismo con il vostro partner. Se siete single, potreste incontrare persone affascinanti durante viaggi o esperienze all’estero. Sul fronte lavorativo, cercate di sfruttare al massimo le opportunità di apprendimento e di espandere le vostre competenze. La vostra energia contagiosa e la vostra positività vi aiuteranno a raggiungere grandi traguardi.

Amore:

Gioia e ottimismo con il partner

Incontri intriganti durante viaggi o esperienze all’estero

Lavoro:

Opportunità di apprendimento e di espansione delle competenze

Energia contagiosa e positività per raggiungere traguardi

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore senso di disciplina e determinazione. Saturno, il vostro pianeta guida, vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi con impegno e dedizione. Potreste vivere momenti di stabilità e serenità con il vostro partner. Se siete single, potreste attrarre l’attenzione di persone affidabili e responsabili. Sul fronte lavorativo, cercate di essere organizzati e meticolosi. La vostra perseveranza e la vostra abilità nel gestire le sfide vi porteranno a raggiungere risultati significativi.

Amore:

Stabilità e serenità con il partner

Attrazione verso persone affidabili e responsabili

Lavoro:

Organizzazione e meticolosità

Perseveranza e capacità di affrontare le sfide

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Carissimi Acquario, questa settimana potreste sentire una maggiore libertà di espressione e un desiderio di rompere le regole. Urano, il vostro pianeta guida, vi spinge a seguire la vostra strada unica e a essere autentici. Potreste vivere momenti di grande intesa mentale e comunicativa con il vostro partner. Se siete single, potreste attrarre persone eclettiche e fuori dagli schemi. Sul fronte lavorativo, cercate di abbracciare l’innovazione e di sfruttare le vostre idee originali. La vostra creatività e il vostro spirito indipendente vi porteranno a realizzare progetti stimolanti e fuori dall’ordinario.

Amore:

Intesa mentale e comunicativa con il partner

Attrazione verso persone eclettiche e fuori dagli schemi

Lavoro:

Innovazione e sfruttamento delle idee originali

Creatività e spirito indipendente per progetti stimolanti

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Carissimi Pesci, questa settimana potreste sentire un maggiore flusso di intuizione e sensibilità. Nettuno, il vostro pianeta guida, vi spinge ad ascoltare la vostra voce interiore e ad affidarvi alla vostra guida spirituale. Potreste vivere momenti di grande empatia e connessione emotiva con il vostro partner. Se siete single, potreste essere attratti da anime affini e romantiche. Sul fronte lavorativo, cercate di coltivare la vostra creatività e di seguire le vostre passioni. La vostra immaginazione e la vostra dedizione vi aiuteranno a realizzare progetti significativi e a raggiungere la realizzazione personale.

Amore:

Empatia e connessione emotiva con il partner

Attrazione verso anime affini e romantiche

Lavoro:

Creatività e coltivazione delle passioni

Immaginazione e dedizione per la realizzazione personale

