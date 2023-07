Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 24 al 30 luglio 2023, le previsioni complete

Benvenuti, cari lettori, a un nuovo appuntamento con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox! Anche questa settimana, il famoso astrologo ci guiderà alla scoperta di ciò che gli astri hanno in serbo per noi. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche dal 24 al 30 luglio 2023 per i diversi segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: In questa settimana, il vostro fascino sarà irresistibile. Le stelle favoriranno i nuovi incontri per i single, mentre per le coppie ci saranno momenti di grande passione e complicità.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete pieni di energie positive. Potreste essere coinvolti in nuovi progetti o ricevere riconoscimenti per il vostro lavoro.

Salute: La salute sarà buona, ma cercate di fare attenzione all’alimentazione.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Questa settimana potrebbe portare un po’ di confusione nelle relazioni. Evitate inutili gelosie e cercate di comunicare apertamente con il vostro partner.

Lavoro: Sul lavoro, potreste essere sottoposti a delle pressioni. Mantenete la calma e affrontate le sfide con determinazione.

Salute: La salute richiederà una maggiore attenzione, cercate di riposarvi adeguatamente.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Venere vi sorride, favorendo l’amore e la passione. Potreste vivere momenti magici con il vostro partner o incontrare qualcuno di speciale se siete single.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete molto creativi e brillanti. È il momento di mettere in luce le vostre idee.

Salute: La salute sarà buona, ma evitate gli eccessi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Potreste vivere momenti di insicurezza e dubbio nelle relazioni. La sincerità sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni.

Lavoro: Sul lavoro, evitate di prendere decisioni affrettate. Valutate bene ogni passo da compiere.

Salute: Prestate attenzione alla salute emotiva, cercate il sostegno di amici e familiari.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Venere nel vostro segno vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Le relazioni saranno piene di passione e romanticismo.

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste ricevere nuove opportunità o proposte interessanti. Valutate attentamente ogni offerta.

Salute: La salute sarà buona, ma fate attenzione alle tensioni muscolari.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: In questa settimana, potreste essere attratti da persone misteriose e affascinanti. Evitate, però, di lasciarvi trascinare troppo in fretta.

Lavoro: Sul lavoro, sarete molto pragmatici e organizzati. Approfittate di questa fase positiva per portare avanti i vostri progetti.

Salute: La salute sarà buona, ma cercate di rilassarvi di più.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Venere vi renderà molto affascinanti, attirando l’attenzione di molte persone. Potreste fare interessanti incontri.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbero esserci dei cambiamenti o delle opportunità inaspettate. Affrontate tutto con positività.

Salute: La salute sarà buona, ma evitate gli eccessi alimentari.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare dei momenti di tensione nelle relazioni. Cercate di comunicare apertamente con il vostro partner.

Lavoro: Sul lavoro, sarete molto determinati e concentrati. Potreste raggiungere importanti traguardi.

Salute: La salute richiederà attenzione, evitate situazioni stressanti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Venere vi sorride, portando dolcezza e romanticismo nelle relazioni. Potrete fare importanti progetti di coppia.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete molto creativi e originali. Approfittate di questa fase positiva.

Salute: La salute sarà buona, ma evitate le abbuffate.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Potrebbero esserci delle tensioni nelle relazioni. Evitate di chiudervi nel vostro mondo e cercate di confrontarvi con il vostro partner.

Lavoro: Sul lavoro, evitate di prendere decisioni affrettate. Valutate attentamente ogni passo da compiere.

Salute: La salute richiederà attenzione, cercate di dedicare del tempo a voi stessi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: In questa settimana, potreste vivere momenti di grande passione e intimità con il vostro partner. Per i single, potrebbe esserci una nuova conoscenza interessante.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete molto creativi e innovativi. Approfittate di questa fase positiva.

Salute: La salute sarà buona, ma cercate di fare attività fisica.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Venere vi renderà molto sensibili e romantici. Dedicate del tempo al vostro partner e alle persone care.

Lavoro: Sul lavoro, potreste essere coinvolti in nuovi progetti o collaborazioni. Mantenete la calma e affrontate le sfide con determinazione.

Salute: La salute sarà buona, ma evitate gli eccessi.