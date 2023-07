Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 30 luglio al 5 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: In questa settimana, le stelle predicono una fase romantica per gli Arieti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale durante un’attività sociale. Se sei in una relazione, è un momento perfetto per rafforzare i legami e fare progetti per il futuro.

Salute: L’energia sarà alta, ma fai attenzione a non esagerare con gli sforzi fisici. Cerca di bilanciare il lavoro con il riposo per evitare il sovraccarico.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti avere nuove opportunità che richiedono decisioni rapide. Affronta le sfide con fiducia e segui la tua intuizione.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Le relazioni possono richiedere un po’ di impegno e comunicazione in questa settimana. Metti da parte l’orgoglio e parla apertamente con il tuo partner per risolvere eventuali conflitti.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale oltre che fisica. Trova il tempo per rilassarti e dedicarti a hobby che ti piacciono.

Lavoro e denaro: Le tue abilità comunicative saranno fondamentali sul lavoro. Esprimi le tue idee con chiarezza e apertura per ottenere i risultati desiderati.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Questa settimana, l’amore e l’armonia saranno al centro della tua vita. Se sei single, potresti sentirti attratto da qualcuno che condivide i tuoi stessi interessi. Se sei in una relazione, prenditi del tempo per apprezzare il tuo partner.

Salute: Il tuo livello di energia sarà alto, quindi sfrutta questa opportunità per praticare attività fisica e migliorare il tuo benessere.

Lavoro e denaro: Potresti ricevere nuove opportunità di carriera, ma valuta attentamente le opzioni prima di prendere una decisione. Non avere paura di chiedere consigli a colleghi fidati.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Le relazioni potrebbero essere un po’ tese questa settimana. Cerca di ascoltare il tuo partner e di trovare un compromesso per risolvere eventuali incomprensioni.

Salute: La tua salute emotiva potrebbe essere messa alla prova. Dedica del tempo a te stesso e cerca il supporto di amici o familiari.

Lavoro e denaro: Sul fronte lavorativo, fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle decisioni. Pensa a lungo termine e valuta attentamente i rischi e i benefici.