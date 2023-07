Oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 17, il tuo ottimismo e la tua ispirazione ti aiuteranno a svolgere le tue attività con maggiore entusiasmo e con la sicurezza di ottenere ciò che desideri, anche se devi apportare diversi cambiamenti. Martedì 18, devi lavorare in costante accordo con le tue idee e modi di affrontare le attività della tua professione. Oggi il tuo magnetismo attirerà molte persone, ma ti piacerà sempre essere colui che dice l’ultima parola.

Toro

Lunedì 17, le emozioni sono un alto e basso che hanno un grande impatto sulle tue attività. Tuttavia, hai molta vitalità e molte idee in corso, che ti incoraggiano in ogni momento. Martedì 18, il tuo bene sarà speciale, ma non vorresti rimanere invischiato in questioni in cui devi essere consapevole di altre persone. Preferisci fare tutto in modo calmo e senza stress.

Gemelli

Lunedì 17, hai il dono della comunicazione e sei anche una persona molto curiosa e ami imparare. Devi dire le cose in modo semplice in modo che siano dimostrabili. Martedì 18, i tuoi commenti saranno molto accurati, ma devi mantenere la grazia soprattutto, per evitare di ferire le persone più sensibili. In questo momento puoi organizzare con precisione i tuoi progetti.

Cancro

Lunedì 17, sentirai un grande legame con la tua parte creativa, e principalmente con quella che è legata agli altri. Ami anche aiutare gli altri e il giardinaggio. Goditi la tua sensibilità e la tua grande intuizione. Martedì 18 sarà un giorno molto speciale in cui il vostro equilibrio emotivo sarà assicurato. Fai attenzione alle emozioni travolgenti che possono sorgere in qualsiasi momento. Sarebbe meglio allontanarsi per mantenere l’introspezione individuale.

Leone

Lunedì 17, oggi saranno esaltati i temi della tua vita creativa e soprattutto della famiglia. Ecco perché avrai momenti in cui dovresti dedicarti alle tue attività pubbliche e professionali, ma senza dimenticare il desiderio di intimità e affetto. Martedì 18, il tuo coraggio e la tua energia sentimentale batteranno all’unisono. I tuoi talenti ruoteranno attorno a creazioni senza pari. Devi usare la tua originalità personale.

Vergine

Lunedì 17, devi mantenere la tua grande stabilità ed essere forte nelle tue decisioni in modo che la conoscenza che acquisisci sia la base delle tue nuove proiezioni. E che questi sono convincenti e reali. Martedì 18 è un giorno per combinare le tue attività personali con professionisti e anche con la famiglia. Ecco perché ti muoverai in un ambiente camaleontico e in cui godrai di tutto ciò che fai.

Bilancia

Lunedì 17, l’ispirazione ti aiuterà a usare il magnetismo che hai nei momenti giusti. Sarai attratto da persone insolite finché potrai mantenere la tua libertà di azione ed espressione. Martedì 18, noterai che la tua vita sentimentale sarà molto eccitante, ma allo stesso tempo circondata da emozioni turbolente; È quindi opportuno chiarire eventuali malintesi, alla prima modifica.

Scorpione

Lunedì 17, hai bisogno di più moderazione e dimentichi il lavoro incompiuto di molti anni fa che cerchi un sentimento dipendente da altre persone. Ora dovrai cambiare il chip e organizzarti liberamente. Martedì 18 dovresti lasciarti alle spalle quella parte vecchia che ti lega ancora al modo di essere dei tuoi genitori. Devi perpetuare il bene e buttare via tutto ciò che non ti piaceva. Sarà un ottimo lavoro.

Sagittario

Lunedì 17, oggi sarà una giornata molto lucida poiché avrete la sicurezza e la fiducia per mantenere l’ottimismo, la pienezza e la gioia, come compagni di viaggio in tutti i vostri avatar. Martedì 18, hai bisogno di una profonda conoscenza della vita e della tua per evolvere in modo integrale. C’è un sacco di apprendimento che dovrai buttare via e un sacco di nuovo apprendimento che dovrai imparare. Sei a metà strada tra la brillantezza e la saggezza.

Capricorno

Lunedì 17, devi dimenticare gli estremi e costruire passo dopo passo il percorso che ti porta a raggiungere le tue vittorie. È un giorno per essere una persona pratica e prudente. Martedì 18 hai bisogno di autodisciplina e di metterti al servizio degli altri; Allora capirai la legge della vita e i momenti principali in cui dovresti rivolgerti sulla retta via.

Acquario

Lunedì 17, ti piace sentirti libero e indipendente, così tante volte c’è un mondo sotterraneo di varie emozioni nelle tue relazioni. Vuoi ritagliarti il tuo futuro in modo originale e solitario. Martedì 18, la tua missione principale in questo giorno sarà quella di essere al servizio degli altri e di mettere cura e sensibilità per catturare attraverso la tua intuizione ciò che è necessario in ogni momento. Ecco perché sarà una giornata molto speciale e piena.

Pesci

Lunedì 17, la tua grande sensibilità ti fa immaginare un mondo romantico in ogni momento. Ecco perché a volte fuggi con la tua immaginazione dalla realtà. Dovrai imparare ad affrontare le situazioni una per una in ogni momento. Martedì 18, avrai diversi approcci durante questa giornata da un lato cercherai il romanticismo, ma dall’altro anche il tuo desiderio di indipendenza e libertà. Dovresti rimanere a metà strada e concordare con gli altri di essere in grado di realizzare tutti i progetti insieme che sono utili.