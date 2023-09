Paola Turci, amore al femminile: ‘Non so se sono lesbica ma la Pascale mi fa battere il cuore

Un Amore Vissuto con Coraggio

Nel luglio del 2022, Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite in matrimonio, un atto d’amore che, purtroppo, è stato ancora oggetto di pregiudizi e etichette. In un mondo che spesso cerca di catalogare le persone in base a stereotipi e convenzioni sociali, queste due donne hanno affrontato con coraggio l’ostacolo dei pregiudizi.

Libertà di Amare

Paola Turci ha sottolineato l’importanza della libertà nell’amore. Ha dichiarato che l’etichetta “Sei lesbica?” è una domanda che le viene posta con frequenza, ma la sua risposta è chiara: “Non lo so. A me piace lei, non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona.” L’amore, sostiene, non dovrebbe essere etichettato o categorizzato in base all’orientamento sessuale. Quando ci si innamora, ci si innamora di una persona, non di una categoria.

La Critica alla Mancanza di Uomini

Turci ha anche affrontato le domande sulla mancanza degli uomini nella sua vita. Con un pizzico di sarcasmo, ha risposto: “No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano?” Questa risposta sottolinea l’importanza di essere liberi di scegliere con chi stare, indipendentemente dal genere.

La Visione di Una Vita Normale

Paola Turci ha condiviso un toccante scambio di messaggi con sua madre, che ha 86 anni. La madre le ha scritto: “Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice.” La risposta di Turci è stata illuminante: “Mamma, ma io mi sento normale.” Questo scambio mette in luce la sfida che molte persone affrontano nel cercare di cambiare la percezione della società sull’amore e sull’orientamento sessuale.

Paola Turci e Francesca Pascale ci insegnano che l’amore dovrebbe essere vissuto senza etichette. Dovremmo vedere le persone per chi sono veramente, senza pregiudizi o stereotipi. La loro storia d’amore è un esempio di coraggio e libertà, un messaggio di accettazione e rispetto per tutti.