Paura in Metropolitana: volto noto di Canale 5, vive momenti di tensione

Veronica Ursida, protagonista di un episodio inquietante a Milano

Dopo un evento sconcertante avvenuto nella stazione metro di Milano gate E, Veronica Ursida, popolare figura televisiva di Canale 5, ha condiviso il suo trauma con i fan. “Mi sento come se fossi sull’orlo dello svenimento. In una stazione gremita di persone, tre individui si sono avvicinati a me in modo minaccioso, e nessuno ha notato nulla. Ero così spaventata che mi tremavano le gambe.”

L’episodio dettagliato dalla stessa Ursida

Mentre attendeva il treno, Veronica ha notato tre uomini che la fissavano. Sentendo il pericolo, ha cercato rifugio in un bar per diversi minuti. Nonostante avesse cercato di mescolarsi alla folla successivamente, è stata spinta e toccata. “È stato spaventoso. Nessuno ha reagito o mi ha aiutato”, ha raccontato.

Veronica Ursida: una carriera da influencer e un passato in “Uomini e Donne”

L’ex dama di “Uomini e Donne”, ora divenuta influencer, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza nelle stazioni. Ha espresso frustrazione per la mancanza di vigilanza, nonostante la presenza della polizia vicino al treno.

Un percorso televisivo come rinascita personale

Veronica ha ribadito che un ritorno in trasmissione non fa parte dei suoi piani futuri. Ha ricordato come “Uomini e Donne” sia stato fondamentale per la sua crescita personale, aiutandola a superare un periodo buio della sua vita. “Era un momento di rivalsa per me, non solo volevo trovare l’amore, ma volevo anche riscoprire la mia identità e la mia forza.”