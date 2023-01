Pietro Castellitto chi è il figlio di Sergio? Età, fidanzata e biografia dell’attore

Pietro Castellitto è un attore, regista, sceneggiatore e scrittore di 31 anni, nato a Roma il 16 dicembre 1991. È fidanzato con l’attrice Virginie Marsan, di 35 anni. In passato, Pietro ha avuto relazioni con le attrici Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli.

Biografia

Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, ha studiato al liceo classico dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri a Roma e si è poi laureato in filosofia presso La Sapienza. Ha iniziato la sua carriera cinematografica all’età di tredici anni, con una piccola parte nel film del padre “Non ti muovere”, basato su un’opera della madre. È stato poi diretto dal padre in altri due film: “La bellezza del somaro” del 2010 e “Venuto al mondo” del 2012. Lucio Pellegrini lo ha scelto per interpretare il ruolo di Marco nella commedia “È nata una star?”.

Francesco Totti interpreta il ruolo principale nella serie televisiva intitolata “Speravo de morì prima”. Nel novembre 2021, Totti reciterà anche in “Freaks Out”. Per questo ruolo, Pietro Castellitto è stato nominato come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2022. Sergio Castellitto

Sergio Castellitto è un attore e regista italiano, nato a Roma il 18 agosto 1953. Ha iniziato la sua carriera in teatro e ha incontrato l’attrice Margaret Mazzantini, che è diventata la sua musa ispiratrice e con cui ha lavorato in diverse produzioni cinematografiche, tra cui “Non ti muovere”, per cui ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista nel 2004. Castellitto è stato anche molto impegnato in fiction televisive, dove ha interpretato personaggi importanti del passato, come Fausto Coppi, Padre Pio e Enzo Ferrari. Ha anche avuto un ruolo in un film di Hollywood, “Le cronache di Narnia: il principe Caspian”, nel 2008. Nel 2013, è stato il protagonista della versione italiana della serie televisiva “In Treatment”. Nel 2015, ha diretto Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca nel film “Nessuno si salva da solo”, tratto dal romanzo della Mazzantini. Nel 2018, ha recitato con Sabrina Ferilli nel film “Ricchi di fantasia” e nel 2020 è stato protagonista del film TV “Natale in casa Cupiello”. Castellitto è conosciuto per la sua versatilità come attore, capace di interpretare sia ruoli drammatici che comici con grande successo.