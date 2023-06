Programmi Tv Stasera oggi 5 giugno 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky - Controcopertina

Stasera in TV: Lunedì 5 giugno 2023 – Scopri cosa guardare!

Raiuno – Blanca: una fiction avvincente!

Alle 21.30 su Raiuno, non perderti l’appuntamento con la fiction “Blanca” con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Nell’episodio di stasera dal titolo “Fantasmi”, il corpo di una 16enne viene ritrovato in un antico palazzo. L’ispettore Liguori, il cui padre si è suicidato nello stesso edificio, si ritrova coinvolto da vicino nel caso, in quanto lo zio di Liguori è il principale sospettato. Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, si impegna per scoprire la verità dietro questo mistero avvincente.

Raitre – Report: l’attualità a portata di mano

Alle 21.20 su Raitre, non perderti “Report”, il programma di Sigfrido Ranucci che ti tiene aggiornato su tutti gli avvenimenti di attualità. Ranucci, giornalista romano laureato in Lettere alla Sapienza, conduce il programma dal 2017. Con il suo stile incisivo, ti porterà dietro le quinte di storie che altrimenti rimarrebbero nascoste. Inizia la settimana informato con “Report”.

Italia 1 – L’incredibile Hulk: un film che ti farà emozionare

Alle 21.20 su Italia 1, preparati a vivere l’azione e l’adrenalina con “L’incredibile Hulk”. Interpretato da Edward Norton e Liv Tyler, questo film fantastico del 2008 ti trascinerà nel mondo di Bruce Banner, lo scienziato che, sotto stress, si trasforma nel potente Hulk. Dopo aver ferito accidentalmente la sua amata Betty e suo padre, Bruce cerca di condurre una vita normale in Brasile. Tuttavia, i suoi nemici non gli daranno tregua. Un’esperienza cinematografica imperdibile.

Canale 5 – L’Isola dei famosi: scopri chi arriverà fino alla fine!

Alle 21.20 su Canale 5, non perderti una nuova puntata del reality show “L’Isola dei famosi”. Condotta da Ilary Blasi, questa edizione del programma ha visto numerosi ritiri per motivi di salute, superando addirittura gli eliminati dal pubblico. Tra i concorrenti più colpiti, Paolo Noise, che è finito persino in terapia intensiva. Scopri chi avrà la forza e la determinazione di arrivare fino all’ultima puntata e conquistare la vittoria.

Nove – Serata comica con Giuseppe Giacobazzi!

Alle 21.25 su Nove, divertiti con il comedy show “Io ci sarò” di Giuseppe Giacobazzi. Con la sua comicità travolgente, Giacobazzi ti farà ridere a crepapelle. In questa serata speciale, il comico racconta la sua esperienza di padre, con un’invenzione originale: un videomessaggio indirizzato al suo nipote immaginario. Una serata di risate assicurata.

Real Time – La clinica della pelle: un programma per la cura e la bellezza

Alle 21.20 su Real Time, segui il docu-reality “La clinica della pelle”. La dottoressa Emma Craythorne si occupa di trattare gravi problemi dermatologici, come la rosacea, che provoca un forte rossore sul volto e imbarazzo a chi ne soffre. In questo episodio, la dottoressa utilizza la tecnologia per rimuovere una massa tumorale all’interno del naso di Tracyleanne. Scopri le soluzioni innovative per migliorare la salute e la bellezza della pelle.

Rai Movie – Il meraviglioso Paese: un’avventura imperdibile!

Alle 21.10 su Rai Movie, immergiti nel film d’avventura del 1959, diretto da Robert Parrish, “Il meraviglioso Paese”, con Robert Mitchum. La storia segue le vicende di Martin Brady, un pistolero americano che vive in Messico al servizio di un signorotto. Tuttavia, una missione nel Texas riaccende in lui la nostalgia per la sua terra natale. Deciso a cambiare vita, Martin fa ritorno negli Stati Uniti. Un’avventura avvincente ti aspetta!

Italia 1 – L’incredibile Hulk: un film fantastico che ti conquisterà

Alle 21.20 su Italia 1, preparati a emozionarti con il film del 2008, “L’incredibile Hulk”, diretto da Louis Leterrier e con Edward Norton e Liv Tyler nel cast. La storia segue Bruce Banner, uno scienziato che, quando è sotto stress, si trasforma nel gigantesco Hulk verde. Dopo aver ferito accidentalmente la sua amata Betty e suo padre, Bruce cerca una vita normale in Brasile. Ma quando i suoi nemici lo trovano, lotta per difendere se stesso e coloro che ama. Un’avventura straordinaria da non perdere!

Tv8 – Pain & Gain: un mix esplosivo di azione e commedia!

Alle 21.30 su Tv8, preparati a una serata di azione e risate con il film drammatico del 2012, “Pain & Gain – Muscoli e denaro”, diretto da Michael Bay e con Dwayne Johnson nel cast. La storia segue le vicende di Daniel, Paul e Adrian, tre bodybuilder che decidono di rapire un ricco uomo d’affari nella speranza di arricchirsi. Tuttavia, le cose prendono una piega imprevista e i tre si trovano in una serie di situazioni fuori controllo. Un mix esplosivo di azione e commedia ti aspetta!

20 Mediaset – Trafficanti: una storia basata su fatti realmente accaduti

Alle 21.05 su 20 Mediaset, non perderti il film commedia del 2016, “Trafficanti”, diretto da Todd Phillips e con Miles Teller, Jonah Hill e Bradley Cooper nel cast. Basato su una storia vera, il film segue le vicende di David ed Efraim, due amici che diventano trafficanti di armi per conto del governo degli Stati Uniti una volta giunti a Miami. Tuttavia, ben presto le cose si complicano e i due si trovano in una situazione rischiosa. Scopri cosa li attende in questa avventura intensa e coinvolgente.

Iris – Dragon: La storia di Bruce Lee – Un tributo al leggendario artista marziale

Alle 21.00 su Iris, immergiti nel film biografico del 1993, “Dragon – La storia di Bruce Lee”, diretto da Rob Cohen e con Jason Scott Lee nel ruolo del leggendario artista marziale. La pellicola racconta la vita di Bruce Lee, nato a San Francisco e cresciuto a Hong Kong. Dopo aver insegnato arti marziali, Bruce diventa un attore e raggiunge la celebrità. Scopri la storia di questo iconico maestro delle arti marziali e scopri come ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare.

Cine34 – Una moglie bellissima: una commedia romantica che ti farà sorridere

Alle 21.00 su Cine34, preparati a ridere con il film commedia del 2007, “Una moglie bellissima”, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, insieme a Laura Torrisi. La tranquilla vita del fruttivendolo Mariano e di sua moglie Miranda viene sconvolta quando un fotografo nota la bellezza di Miranda e le propone di posare per un calendario. Questa situazione inaspettata mette alla prova il loro matrimonio. Una commedia romantica che ti farà sorridere e riflettere sull’amore e sull’importanza della fiducia.

Sky Cinema Uno – DC League of Super-Pets: un’avventura animata per grandi e piccini

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, divertiti con il film d’animazione del 2022, “DC League of Super-Pets”. I membri della Justice League si trovano in pericolo, e per salvarli, Krypto, il cane di Superman, si unisce agli altri animali domestici dei supereroi. Questi animali hanno anche loro incredibili superpoteri e insieme formeranno una squadra straordinaria. Un’avventura animata che coinvolgerà grandi e piccini in un mondo di azione e divertimento.

Sky Cinema Due – In & Out: una commedia sulla scoperta di sé stessi

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, ridi e rifletti con il film commedia del 1997, “In & Out”, diretto da Frank Oz e con Kevin Kline, Joan Cusack e Matt Dillon nel cast. La storia segue Howard Brackett, uno stimato insegnante che, alla vigilia del matrimonio, si rende conto di essere omosessuale. Questa scoperta improvvisa rischia di fargli perdere la fidanzata, la tranquillità, la reputazione e persino il lavoro. Una commedia che esplora temi di accettazione e di autenticità.

Sky Cinema Family – La Crociata: una commedia per tutta la famiglia

Alle 21.00 su Sky Cinema Family, divertiti con la commedia del 2021, “La Crociata”, diretta da Louis Garrel e con Louis Garrel e Laetitia Casta nel cast. Abel e Marianne scoprono che il loro figlio Joseph ha venduto oggetti di valore per finanziare un progetto ecologista con i suoi amici. Questo evento li porta a riflettere sulle proprie scelte di vita e a cercare un equilibrio tra ideali e realtà. Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia.

Sky Cinema Suspense – Una doppia verità: un thriller legale avvincente

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense, lasciati coinvolgere dal thriller drammatico del 2016, “Una doppia verità”, diretto da Courtney Hunt e con Keanu Reeves e Renée Zellweger nel cast. L’avvocato Richard Ramsay e la giovane collega Janelle Brady difendono il diciassettenne Mike, sospettato di aver ucciso il suo ricco padre. Tuttavia, il giovane si rifiuta di rivelare la verità, mettendo in discussione le loro strategie di difesa. Un thriller legale avvincente che ti terrà con il fiato sospeso.