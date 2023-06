Roma: Grave incendio in un palazzo con vittime e feriti - Controcopertina

Un tragico evento ha sconvolto la città di Roma, con un violento incendio che ha colpito un palazzo residenziale. Le fiamme hanno causato la morte di diverse persone, mentre molte altre sono rimaste ferite e alcune sono ancora intrappolate all’interno dell’edificio. Le squadre di vigili del fuoco si sono mobilitate immediatamente per salvare vite umane e domare l’incendio. Questo articolo fornisce una panoramica dei fatti finora noti e delle misure adottate per far fronte alla situazione di emergenza.

Il salvataggio in corso

Le squadre di vigili del fuoco hanno risposto rapidamente all’incendio, utilizzando autobotti e autoscale per affrontare le fiamme. Hanno lavorato senza sosta per estrarre le persone intrappolate all’interno del palazzo. Nonostante gli sforzi, purtroppo molte persone non sono ancora state salvate.

Il municipio ha avviato piani di emergenza per fornire assistenza agli sfollati. Palestre e strutture apposite saranno allestite per accogliere le persone colpite da questa tragedia. Il presidente del municipio è giunto sul luogo per coordinare i soccorsi e supervisionare le operazioni di salvataggio.

Le testimonianze degli abitanti

Gli abitanti della zona, ancora sotto shock per l’accaduto, hanno raccontato i momenti drammatici vissuti. Un residente, Alessandro, sedicenne, ha descritto l’esplosione come un boato assordante che è stato seguito dall’incendio. Ha dichiarato: “Stavo tornando a casa quando ho sentito le esplosioni. Sembrava una bomba. Mia madre era all’interno. È riuscita a uscire da sola. L’ho vista ed era in uno stato di shock. Era gravemente ustionata ed è stata portata all’ospedale Sant’Eugenio per le cure necessarie”.

Indagini in corso

Il palazzo coinvolto nell’incendio era oggetto di lavori di ristrutturazione da sei mesi. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per determinare la causa precisa delle esplosioni che hanno scatenato l’incendio. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia al fine di prevenire situazioni simili in futuro.